Živković: EPS pokrenuo proces za poskupljenje struje

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković izjavio je danas da je EPS pokrenuo proces za poskupljenje struje i naveo da će dominantan prihod od poskupljenja ići Elektromreži i Elektrodistribuciji Srbije.

„EPS je nosilac procesa u tom smislu i ona je onaj subjekt koji će formalno pokrenuti inicijativu prema Agenciji za energetiku i taj proces je takođe pokrenut. Mi očekujemo da se on u narednih mesec, mesec i po dana i završi“, rekao je Živković za RTS.

On je, povodom najave poskupljenja struje za najmanje sedam odsto od 1. oktobra, kazao da izveštaj MMF-a podrazumeva ozbiljan razvoj prenosne i distributivne mreže zbog čega će dominantan prihod ići kompanijama Elektromreža i Elektrodistribucije Srbije, a da proizvodna cena kilovat-sata koja se odnosi na EPS ostaje ista.

Povodom vesti koje su se pojavile u javnosti da su od 28. jula hidroelektrane bez fizičkog obezbeđenja, bez vatrogasaca i da nije moguće ni tehničko održavanje, niti kompletni remont, Živković je naglasio da EPS, kada su u pitanju ljudski resursi, nikada nije bio ugrožen, pa ni sada.

On je istakao i da je rad EPS-a stabilan i da je sistem spreman za zimu.

„Svi proizvodni kapaciteti EPS-a rade stabilno, a sistem se uveliko i na vreme sprema za zimsku sezonu, jer su remonti počeli po završetku grejne sezone“, rekao je Živković.

On je istakao da su privedeni kraju veliki remonti, a u toku je kapitalni remont bloka A6 termoelektrane „Nikola Tesla“ i druga faza revitalizacije reverzibilne hidroelektrane „Bajina Bašta“.

„Time se stvaraju uslovi da sistem bude potpuno spreman za ovu zimsku sezonu, a sa kompletno obnovljenom reverzibilnom hidroelektranom ‘Bajina Bašta’ obezbeđuje se ozbiljna sigurnost našeg elektroenergetskog sistema. Zalihe uglja na deponijama termoelektrana dostižu 1,85 miliona tona, cilj je da se u narednom periodu podignu na dva miliona tona, a uprkos suši rezerve u akumulacijama su na 75 odsto popunjenosti“, kazao je generelni direktor EPS-a.

EPS je ovih dana ponovo uvozio struju, što je Živković objasnio novom situacijom.

„Uvoz električne energije, odnosno obezbeđivanje električne energije na tržištu, prvenstveno je bilo u onim satima kada je cena električne energije zaista bila niska, jer i tu se pojavilo jedno novo pravilo, jedna nova situacija, da tokom dana imamo zaista jako niske cene električne energije i to nam je situacija kada možemo da ostvarimo profit, i sa druge strane da sačuvamo naše resurse, hidrologiju i deponije uglja“, naveo je Živković.

EPS je već ugovorio uvoz augalj iz Indonezije sa lukom Bar, sklopljen je i ugovor o železničkom transportu.

Upitan zašto je neophodan taj uvoz, da li je to neka preventiva i kako stoji domaća proizvodnja uglja, Živković je naveo da se radi o procesu diversifikacije puteva, resursa, snabdevanja.

„U tom smislu, jesmo obezbedili dovoljne količine, uvozimo onoliko koliko nam optimalno treba i, da kažem, balansiramo sve resurse da bismo imali na kraju najbolji finansijski rezultat“, istakao je direktor EPS-a.

On je naglasio da kompanija beleži profit treću godinu zaredom i da je ključno što je obezbeđena kontinuirana i proizvodna i finansijska stabilnost, te da je deo dobiti preusmeren u investicije.

„EPS ove godine prvi put neće ući u bilo kakvo zaduženje, sve će finansirati iz sopstvenih sredstava, a jedna od velikih investicija je unapređenje rudarskog sektora i izgradnja nekoliko sistema koji treba da stvore uslove za otvaranje kopa ‘Radljevo’. Nismo se zadužili i nećemo se zadužiti, a iz sopstvenih sredstava finansiramo projekte u proizvodnji uglja“, rekao je Živković.

On je naglasio i da je u toku priprema i montaža sistema kako bi se otvorio kop „Radljevo“ u punom kapacitetu.

„Već sada na montažnom placu možemo videti obrise odlagača, bagera i transportnih traka. Očekujemo da te mašine krenu u kopove do kraja godine i da početkom sledeće godine krenu da daju svoj doprinos u proizvodnji otkrivke i uglja“, rekao je Živković.

Dodao je i da je solarna elektrana „Petka“ u probnom radu već mesec dana, a u završnoj fazi je puštanje u rad vetroelektrane u Kostolcu, snage 66 MW.

„U narednih mesec dana trebalo bi da se na mreži pojavi i prvi megavat-čas iz ovog vetroparka. Dugoročne investicije poput reverzibilne hidroelektrane ‘Bistrica’, projekta 1 GW solara su u fazi pripreme dokumentacije i stvaranja uslova da u srednjoročnom periodu budu i oni na mreži“, naveo je Živković.

Govoreći o digitalizacije usluga, generalni direktor EPS je objasnio da je u protekle dve godine uveden niz novih usluga, kao što su aplikacija, elektronski račun, SAP biling.

Cilj je unapređenje poslovanja i odnosa prema potrošaču i, kako je rekao Živković, to ide dobro.

Podsetje da aplikaciju „EPS Uvid u račun“ koristi oko 917.000, a na elektronski račun prešlo je skoro 300.000 građana.

(Beta)

