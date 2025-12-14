Živković: EPS profitabilan i u ovoj godini, građani i privreda mogu biti mirni

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković izjavio je danas da je EPS u zimsku sezonu ušla spremna, da je proizvodnja uglja i električne energije stabilna i da će u 2025. godini ta kompanija ostvariti dobit.

„Građani i privreda mogu biti mirni. Proizvodni kapaciteti EPS-a obezbeđuju sigurno snabdevanje“, rekao je Živković u intervjuu za list Politika.

Govoreći o poslovanju prethodne dve godine, Živković je istakao da i 2025. godina dokazuje da EPS nastavlja putem kontinuirane finansijske stabilnosti i profitabilnosti.

„Devetomesečna dobit dostigla je 34,4 milijarde dinara, što je za nešto više od pet milijardi dinara bolji rezultat nego u prošloj godini. I ova godina biće godina u kojoj se EPS neće dodatno kreditno zadužiti“, istakao je Živković.

„To su jasni finansijski rezultati, ali ponosni smo i na poslovne rezultate, koji se ogledaju pre svega u završetku novih proizvodnih kapaciteta, od termoelektrane B3 u Kostolcu, preko male solarne elektrane ‘Petka’, do vetroparka ‘Kostolac’, koji je započeo probni rad“, dodao je Živković.

Dodao je da kompanija uspešno privodi kraju najveći projekat u oblasti zaštite životne sredine, izgradnju sistema za odsumporavanje u TENT-u B.

„Testiranja su pokazala da će postrojenje ispuniti očekivanje i smanjiti emisije za čak 30 puta, što je dokazano i na istom postrojenju u TENT-u A“, rekao je Živković.

(Beta)

