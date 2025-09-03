Živković (EPS): U rudarskom basenu Kolubari najobimnija montaža rudarske opreme u istoriji

U Rudarskom basenu (RB) „Kolubara“ u toku je najobimnija montaža rudarske opreme u istoriji tog basena, izjavio je danas generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković.

Živković je posle poseta Vreocima i Kaleniću ocenio da su montažni placevi u RB „Kolubara“ jedno od najvećih gradilišta u Srbiji.

„Pripremaju se četiri BTO sistema (bager – transporter – odlagač), dva za Polje ‘E’ i dva za kop ‘Radljevo’, koji su budući nosioci proizvodnje kolubarskog lignita. Istovremeno se montira čak 10 sprava osnovne rudarske mehanizacije ukupne težine 16.000 tona, kao i 23 pogonske stanice sa ukupno 40 kilometar transportera. To je ujedno i najveća montaža rudarske opreme u Kolubari ikada“, rekao je on, saopštio EPS.

Polje „E“ je, po njemu, u dugoročnim projekcijama razvoja proizvodnje uglja jedini aktivan površinski kop u istočnom delu Kolubarskog basena sa projektovanim godišnjim kapacitetom od 12 miliona tona uglja.

Živković je dodao da će uvođenje novih rudarskih sistema na kop „Radljevo“ stvoriti preduslove za dugoročnu stabilnost proizvodnje uglja.

Pomoćnik ministra za rudarstvo i energetiku Ivan Janković kazao je da je od januara do septembra u okviru EPS-a proizvedeno 11 odsto više uglja nego u istom periodu 2024. godine.

„Obezbeđenje energetske sigurnosti zahteva da nastavimo da povećavamo proizvodnju, kako bismo već naredne godine dostigli projektovanih 34 miliona tona uglja. Zbog toga je i važno da nastavimo da ulažemo maksimalne napore kako bismo posao montaže rudarskih sistema priveli kraju“, rekao je Janković i podsetio da ukupna vrednost ulaganja u novu rudarsku opremu u Kolubari iznosi više od 450 miliona evra.

(Beta)

