Zlatibor dobija aerodrom, u pripremi zemljište za izgradnju piste

Na Zlatiboru će biti izgrađen aerodroma, u pripremi je zemljište za izgradnju piste, objabio je danas sajt Biznis.rs.

Na prostoru gde se izvode zemljani radovi predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović najavio je početak realizacije projekta izgradnje aerodroma.

“U prvoj fazi radova pista će biti duga oko 700 metara, u drugoj 1.200, a konačna dužina iznosiće 2,5 kilometra. Ovde je utvrđen javni interes i mi se borimo da zemljište Poljoprivrednog kombinata, koje je blokirano, kroz javni interes rezervišemo za ovakve namene“, rekao je Stamatović za agenciju Rina.

Prema njegovim rečima, ideja o izgradnji aerodroma na Zlatiboru stara je više od dve decenije, ali su se tek sada stvorili uslovi za njenu realizaciju.

“Još pre 20 godina postojala je ideja da Zlatibor ima svoj aerodrom za male i lake avione, ali sada su mogućnosti znatno veće – pista dužine 2,5 kilometra omogućiće sletanje i većih letelica”, istakao je predsednik opštine.

On je dodao da se sadašnji radovi koriste i kao pozajmište za materijal koji će služiti izgradnji puteva, te da u ovom trenutku korist od radova imaju i lokalna javna preduzeća.

“Materijal koji se ovde nalazi idealan je za izgradnju puteva, tako da se trenutno koristi za naše infrastrukturne projekte. Ujedno, sređujemo i pripremamo teren za buduću pistu aerodroma na Zlatiboru”, naveo je Stamatović, dodajući da na radovima učestvuju i Užički putevi, koji trenutno grade obilaznicu i reciklažno dvorište.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com