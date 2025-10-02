Zlatibor omiljena destinacija turista iz Srbije

Zlatibor se, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, ističe kao najposećenija destinacija u Srbiji od početka ove godine, kad su u pitanju domaći turisti, objavljeno je na portalu opštine Čajetina.

Od izabranih turističkih mesta, mereno brojem ostvarenih noćenja, domaći turisti su u periodu januar–avgust najviše boravili na Zlatiboru (617.005 noćenja).

Slede Kopaonik, Beograd, Vrnjačka Banja, Sokobanja i druga mesta.

Zlatibor je, kako je navedeno, ostvario izuzetan rezultat kada je reč o inostranim turistima. Mereno brojem ostvarenih noćenja, inostrani turisti su od januara do avgusta ostvarili 305.119 noćenja, što je povećanje od 29 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Najbrojniji među njima bili su turisti iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kine, a zatim slede posetioci iz Severne Makedonije, Ruske Federacije, Rumunije…

„Ovakvi rezultati potvrđuju da Zlatibor ostaje omiljeno mesto za odmor zahvaljujući prirodnim lepotama, vrhunskoj ponudi, raznovrsnim sadržajima i bogatim programima za goste svih uzrasta. Samo tokom jula i avgusta održano je više od 70 događaja – planinarske šetnje, radionice, sportske manifestacije, muzički koncerti, prvi “Gastro zbor”, „Zlatiborski susreti turizma“, navela je Turistička organizacija Zlatibor.

Posebnu pažnju privukao je i prvi „Dečiji letnji festival“, dok su večernji programi na multimedijalnoj fontani dodatno obogatili program.

Turistička organizacija Zlatibor je istakla da nastavlja sa intenzivnim promocijama i razvojem novih sadržaja, sa ciljem da zadrži ovaj pozitivan trend i dodatno unapredi turističku ponudu.

(Beta)

