Zlatna IPMA nagrada za MK grupu i projekat Palata nauke

MK Grupa dobitnik je IPMA zlatne nagrade za globalnu izuzetnost u vođenju projekta i to za realizaciju kompleksnog i najznačajnijeg društveno odgovornog poduhvata otvaranje Palate nauke, Zadužbine Miodraga Kostića u Beogradu, saopštila je danas kompanija.

Prvo mesto i zlatno priznanje dodeljeno je Aleksandri Stojanović, direktorki projekta u kategoriji projekata od društvenog značaja na svečanoj ceremoniji IPMA Global Awards Gala koja je održana 19. septembra u Berlinu.

Asocijacija IPMA (Međunarodna asocijacija za upravljanje projektima) je najstarija profesionalna svetska organizacija koja promoviše profesionalno upravljanje projektima po međunarodnim standardima i jedna je od najuglednijih u ovoj oblasti osnovana još 1965. godine, a po prvi put dodelila je priznanje projektu iz Srbije.

Zadužbina Miodraga Kostića – Palata nauke, jedinstveni centar za promociju nauke, istraživanje i inovacije, prepoznata je na globalnom nivou kao primer vrhunskog projektnog menadžmenta i prošao je rigorozno ocenjivanje međunarodnih eksperata iz oblasti upravljanja projektima, te od strane međunarodnog žirija proglašen za najbolji projekat na svetu, navodi se u saopštenju.

Rukovođenje projektom na čelu sa direktorkom Stojanović je obuhvatilo rekonstrukciju istorijskog objekta, razvoj obrazovnih i inovacionih sadržaja, postavljanje organizacione strukture i modela održivog funkcionisanja, kao i visok nivo društvene odgovornosti i uticaja na zajednicu. Zahvaljujući pažljivoj strategiji i vrhunskoj ekspertizi, Palata nauke se pozicionirala kao međunarodni primer uspešnog upravljanja kompleksnim projektima sa dugoročnim društvenim benefitima.

„Ova nagrada predstavlja veliko priznanje za celokupan tim koji je učestvovao u realizaciji Zadužbine Miodraga Kostića – Palate nauke, ali i potvrdu da su promišljeno upravljanje, jasna vizija i dosledna implementacija ključ uspeha svakog kompleksnog projekta, izjavila je Aleksandra Stojanović, direktorka projekta Palate nauke i direktorka korporativnih poslova MK Grupe.

Dodala je da duguje posebnu zahvalnost IPMA komisiji koja je prepoznala širinu i značaj tog projekta.

„Posebna nam je čast što je Srbija prvi put osvojila ovako prestižno priznanje. Kompanija MK Grupa je svojom stručnošću, posvećenošću i ekspertizom dokazala da je i naša zemlja dostojna svetskih zlatnih nagrada”, poručila je Marija Todorović, izvršna direktorka IPMA Srbija.

IPMA je najstarija svetska organizacija u oblasti upravljanja projektima sa sedištem u Švajcarskoj i prisutna je u više od 70 zemalja širom sveta.

Kroz program Global Awards, IPMA svake godine nagrađuje organizacije koje se ističu prema najvišim standardima u planiranju, realizaciji i održivosti projekata sa dugoročnim društvenim uticajem.

Kategorija društvenog regionalnog razvoja, u kojoj je MK Grupa osvojila zlatno priznanje, okuplja projekte koji menjaju zajednice i grade temelje za društveni napredak.

„O značaju ove nagrade dodatno govori i činjenica da su se među dobitnicima u prethodnim godinama u ovoj kategoriji našle institucije koje oblikuju budućnost svojih zajednica, poput Kraljevske komisije Saudijske Arabije za projekat provincije AlUla u toj zemlji koja je bogata kulturnim i arheološkim nasleđem, Grada Kejptauna iz Južne Afrike za projekat rekonstrukcije i unapređenja glavnog javnog transportnog terminala u Kejptaunu i druge“, ističe se u saopštenju MK Grupe.

(Beta)

