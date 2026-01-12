Zlato na rekordnoj vrednosti, dolar i berzanski fjučersi u padu

Pauel je oštro kritikovao istragu, ocenivši je kao deo nastojanja predsednika SAD Donalda Trampa da stekne veći uticaj nad Federalnim rezervama.
Za trgovce vest o istrazi je dodatno iskomplikovala već haotičan početak 2026. godine zbog američke vojne akcije u Venecueli i usmeravanja pažnje SAD na Grenland.
Fjučersi „S&P 500“ i indeks Nasdaq pali su više od 0,6 odsto pre današnjeg otvaranja američke berze, dok je „VIX“ – takozvani „indeks straha“ skočio najviše od novembra.
„S&P 500“ i „Nasdaq“ pokazuju kako posluju 500 najvećih kompanija (S&P 500) i tehnološke kompanije (Nasdaq).
Investitori su, u potrazi za sigurnijim ulaganjima, pojačano kupovali zlato i srebro čija cena je skočila oko pet odsto, dodatno podstaknuta rastućim geopolitičkim tenzijama oko Irana.
Tržišta obveznica takođe su pod uticajem nešto veće verovatnoću kratkoročnog sniženja kamatnih stopa u SAD-u, što je dodatno oslabilo dolar.
U Evropi „STOXX 600“ indeks je blizu rekordnih vrednosti, dok su akcije kompanija koje rade za vojsku dostigle nove vrhunce, a švajcarski franak, evro i funta ojačali su u odnosu na dolar.
Šef istraživanja energetskog sektora Saud Kavonić istakao je da tržište nafte i dalje ne odražava u potpunosti rizike od potencijalnog šireg konflikta u regionu Hormuza, gde je Iran, iako su cene nafte porasle poslednjih dana.
Predsednik Tramp je u nedelju izjavio da za Iran razmatra niz snažnih odgovora, uključujući i vojne opcije posle silovite represije tamošnjih protesta koji su najveći izazov režimu u Teheranu još od Islamske revolucije 1979. godine kojom je došao na vlast.
Tržište, međutim, reaguje sa oprezom. Dok investitori traže sigurnost u zlatu, srebru i stabilnim valutama, fjučersi pokazuju da postoji rizik od daljih turbulencija, posebno ako se pojača politički pritisak na nezavisnost američke centralne banke, piše Rojters.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com