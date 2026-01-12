Zlato na rekordnoj vrednosti, dolar i berzanski fjučersi u padu

Zlato je dostiglo rekordnu cenu od 4.600 dolara po unci (jedinica za masu plemenitih metala; 28,3 grama), dok su dolar i berzanski fjučersi na Vol stritu zabeležili pad pošto je pokrenuta krivična istraga protiv predsednika Federalnih rezervi Džerouma Pauela što je pojačalo zabrinutost za nezavisnost najuticajnije centralne banke na svetu.

Pauel je oštro kritikovao istragu, ocenivši je kao deo nastojanja predsednika SAD Donalda Trampa da stekne veći uticaj nad Federalnim rezervama.

Za trgovce vest o istrazi je dodatno iskomplikovala već haotičan početak 2026. godine zbog američke vojne akcije u Venecueli i usmeravanja pažnje SAD na Grenland.

Fjučersi „S&P 500“ i indeks Nasdaq pali su više od 0,6 odsto pre današnjeg otvaranja američke berze, dok je „VIX“ – takozvani „indeks straha“ skočio najviše od novembra.

„S&P 500“ i „Nasdaq“ pokazuju kako posluju 500 najvećih kompanija (S&P 500) i tehnološke kompanije (Nasdaq).

Investitori su, u potrazi za sigurnijim ulaganjima, pojačano kupovali zlato i srebro čija cena je skočila oko pet odsto, dodatno podstaknuta rastućim geopolitičkim tenzijama oko Irana.

Tržišta obveznica takođe su pod uticajem nešto veće verovatnoću kratkoročnog sniženja kamatnih stopa u SAD-u, što je dodatno oslabilo dolar.

U Evropi „STOXX 600“ indeks je blizu rekordnih vrednosti, dok su akcije kompanija koje rade za vojsku dostigle nove vrhunce, a švajcarski franak, evro i funta ojačali su u odnosu na dolar.

Šef istraživanja energetskog sektora Saud Kavonić istakao je da tržište nafte i dalje ne odražava u potpunosti rizike od potencijalnog šireg konflikta u regionu Hormuza, gde je Iran, iako su cene nafte porasle poslednjih dana.

Predsednik Tramp je u nedelju izjavio da za Iran razmatra niz snažnih odgovora, uključujući i vojne opcije posle silovite represije tamošnjih protesta koji su najveći izazov režimu u Teheranu još od Islamske revolucije 1979. godine kojom je došao na vlast.

Tržište, međutim, reaguje sa oprezom. Dok investitori traže sigurnost u zlatu, srebru i stabilnim valutama, fjučersi pokazuju da postoji rizik od daljih turbulencija, posebno ako se pojača politički pritisak na nezavisnost američke centralne banke, piše Rojters.

(Beta)

