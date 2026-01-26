Zlato prešlo istorijski prag od 5.000 dolara usred neizvesnosti iz SAD

Cena zlata u svetu je danas prvi put u istoriji premašila 5.000 dolara, učvršćujući status sigurne imovine usred geopolitičkih, trgovinskih i monetarnih neizvesnosti koje okružuju administraciju američkog predsednika Donalda Trampa (Trump), pišu i francuski mediji.

Cena zlata, podstaknuta slabljenjem dolara i povećanim rizikom, raste vrtoglavom brzinom poslednje dve godine – unca (31,1 grama) je u januaru 2024. godine koštala više nego upola manje nego sada – oko 2.000 dolara.

Pošto je prešlo prag od 5.000 dolara danas na početku trgovanja na berzama u Aziji, zlato se popelo na rekordnih 5.111,07 dolara, a cena je potom bila na 5.080 dolara po unci.

Rast cene zlata se ubrzao pošto je Tramp tokom vikenda ponovo pretio carinama.

Česti preokreti Trampove politike stvaraju neizvesnost i u SAD, odvlačeći investitore ka zlatu, a ne ka uobičajenim bezbednim odredištima investiranja – dolaru i državnim obveznicama SAD.

Zato bi zlato moglo da postane „vrhunska anti-Trampova investicija“, ocenila je analitičarka Ketlin Bruks (Kathleen Boorks).

Drugi plemeniti metali pratie skok cene zlata poslednjih meseci, uključujući srebro čija je vrednost više nego udvostručena od oktobra 2025. godine.

Srebro je u petak prvi put premašilo cenu od 100 dolara po unci i danas dostiglo rekordnih 110,89 dolara.

Analitičar Dejvid Morison (David Morrison) je objasnio da rast cene srebra podstiču glasine o nestašici, jaka potražnja za srebrom u solarnom i elektronskom sektoru industrije, kao i potražnja opštih investitora.

(Beta)

