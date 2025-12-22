Zlato prvi put iznad 4.400 dolara po unci, srebro na rekordnom nivou

Cena zlata je danas prvi put premašila 4.400 dolara po unci (jedinica za masu plemenitih metala; 28,3 grama), podstaknuta rastućim očekivanjima daljih smanjenja kamatnih stopa u SAD i velikom tražnjom za sigurnim ulaganjima.

Rast je pratilo i srebro, koje je dostiglo istorijski maksimum. Dostiglo je cenu od 69,44 dolara po unci.

Zlato je od početka godine ojačalo oko 67 odsto, oborivši više rekorda i po prvi put probivši granice od 3.000 i 4.000 dolara po unci. Na putu je da zabeleži najveći godišnji rast još od 1979. godine.

Srebro je u isto vreme zabeležilo rast od čak 138 odsto od početka godine, znatno nadmašivši zlato, zahvaljujući snažnom prilivu investicija i dugotrajnim problemima u snabdevanju.

Zlato, koje se tradicionalno smatra sigurnom lukom za ulaganje, dobija podršku zbog pojačanih geopolitičkih i trgovinskih tenzija, kontinuirane kupovine od strane centralnih banaka i očekivanja nižih kamatnih stopa u narednoj godini.

Slabljenje američkog dolara dodatno je podstaklo rast cena, jer zlato postaje jeftinije za kupce iz inostranstva.

Tržišta trenutno uračunavaju dva smanjenja kamatnih stopa u SAD naredne godine, uprkos opreznim signalima Federalnih rezervi. Imovina koja ne donosi prinos, poput zlata, obično ima koristi u okruženju nižih kamatnih stopa.

Na ostalim tržištima plemenitih metala, platina je poskupela na 2.058 dolara, što je najviši nivo u više od 17 godina, dok je paladijum porastao na 1.784 dolara po unci, blizu najvišeg nivoa u poslednje tri godine.

