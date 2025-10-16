ZLF: Na Svetski dan hrane ova osnovna životna potreba mnogima u Srbiji nedostupna

Zeleno-levi front (ZLF) saopštio je danas, povodom Svetskog dana hrane, da je ova osnovna životna potreba mnogima u Srbiji nedostupna ili ograničeno dostupna, zbog čega su iz te stranke predložili mera za koje smatra da su najbolji način da se olakšaju troškovi za ishranu, kako bi kvalitetna i zdrava hrana bila dostupna svim građanima.

Kako je navedeno u saopštenju, mnogi građani i Srbije i dalje nisu u mogućnosti da sebi priušte dovoljno kvalitetnu ishranu za dostojanstven život, dok oni koji uspevaju da obezbede adekvatan nivo ishrane zbog visokih cena hrane moraju da se liši drugih životnih potreba.

„Rast troškova života i, posebno, ishrane u proteklih nekoliko godina dostigao je razmere zbog kojih je za značajan broj ljudi u Srbiji izazov – pregurati još jedan dan. Ignorisanje problema visokih cena hrane od strane vladajuće elite dodatno je uticalo na porast nezadovoljstva ekonomskom situacijom“, naveli su iz ZLF-a.

Ukazali su da je tek pre mesec i po dana vlast posegla za merama ograničenja trgovačkih marži, ali da je ova mera imala višestruko slabiji efekat od onog koji su najviši predstavnici vlasti najavljivali.

Član Programske grupe ZLF za borbu protiv društvenih nejednakosti i istraživač-saradnik na Institutu društvenih nauka, Vasko Kelić, istakao je da je prethodnog meseca „pad cena hrane i bezalkoholnih pića iznosio 4,5 procenata, što je više nego tri puta niža vrednost od one koju je najavljivao predsednik Vučić“.

Kelić je dodao da je, u odnosu na isti mesec prethodne godine, nivo cena hrane u Srbiji porastao za 1,7 odsto.

Kako su istakli iz ZLF-a, „to govori da Vučićeve mere nisu uspele da hranu učine pristupačnijom građanima nego što je ona bila pre samo godinu dana, a da ne govorimo o ranijim periodima“.

ZLF je, podseća se, pre nekoliko nedelja predstavio predlog mera koje članovi te stranke vide kao najbolji put za olakšanje troškova za ishranu.

Prva od tih mera podrazumeva uvođenje vaučera za ishranu sa 15 odsto popusta za polovinu najsiromašnijih građana i građanki Srbije, nalik programu koji u SAD postoji već više od 80 godina.

Objašnjeno je da bi ta mera obuhvatila najveći deo studenata, penzionera, nezaposlenih osoba i lica sa nižim primanjima, koji su pod najvećim udarom visokih cena hrane.

Drugom merom ZLF, protiv posledica visokih cena hrane, proširile bi se nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije.

Ukazano je da je trenutna situacija takva da već više od godinu ovo telo nema nikakvih mera protiv trgovinskih lanaca u okviru ranije pokrenutih postupaka.

Zbog toga su iz ZLF-a predlažili ograničenje vremena u kom Komisija mora da donese odluke za otklanjanje štetnih monopola.

Treća predložena mera traži veća ulaganja u produktivnost proizvodnje hrane.

„U tom cilju, smatramo da je ubrzanje evropskih integracija najbolji način da Srbija dođe do ogromnih sredstava za naše poljoprivrednike i prerađivače hrane, koji bi tako mogli da kupe bolju opremu za povećanje proizvodnje. Predviđamo da bi posledično, adekvatnom upotrebom dostupnih fondova, učinili prehrambene proizvode povoljnijim i kvalitetnijim, na korist čitave društvene zajednice. Važno je da kvalitetna, zdrava ishrana bude dostupna svima“, saopštio je ZLF.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com