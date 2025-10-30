ZLF: Odbornici užičke opozicije oborili tri odluke vlasti

Užički odbor Zeleno-levog fronta (ZLF) saopštio je danas da su odbornici opozicije na poslednjem zasedanju Skupštine grada Užica oborili tri od pet tačaka dnevnog reda i time sprečili da se rasproda gradska imovina.

Navedeno je da je prvo zaustavljen predlog izmene Poslovnika o radu Skupštine, čiji je jedini cilj bio da se onemogući delovanje odbornika koji kritički preispituju odluke vlasti i da se javnost isključi iz procesa odlučivanja.

Sprečene su i dve odluke kojima bi bila privatizovana i upropašćena javna imovina u samom centru grada, uključujući i prostor u zgradi autobuske stanice, piše u saopštenju.

Ocenjeno je da je „posebno sramotan“ bio pokušaj Srpske napredne stranke (SNS) da po ceni višestruko manjoj od tržišne proda firmi Valvolin, vlasniku hotela Aria, poslovni prostor od oko 220 kvadratnih metara u okviru autobuske stanice.

„Dok građani i preduzetnici u Užicu plaćaju i do 2.000 evra po kvadratu, gradska vlast pokušala je da ovaj prostor proda za svega 275 evra po kvadratu, ukupno manje od 61.000 evra. Prema dostupnim informacijama, kupac je planirao da poslovni prostor preuredi hotel, čime bi ostvario ogromnu zaradu zahvaljujući povlašćenoj kupovini javnog dobra“, piše u saopštenju.

Odbornik ZLF Vladan Sinđić je ocenio da je to pljačka gradske imovine pod plaštom investicija, a ne razvoj grada.

„Zahvaljujući istrajnosti odbornika koji ne pristaju na ćutanje, uspeli smo da sprečimo još jednu nepravdu prema građanima Užica. Naš grad neće biti ničija privatna svojina. Nastavićemo da branimo svaki kvadrat javnog prostora“, rekao je Sinđić.

Navedeno je da je posebno skandalozno ponašanje pomoćnika gradonačelnice za imovinsko-pravne poslove Predraga Gavovića, koji je javno branio interese firme Valvolin umesto interesa građana i gradskog budžeta.

„Njegovo istupanje jasno pokazuje da se gradska vlast pretvorila u servis privilegovanih investitora, a ne u instituciju koja štiti Užičane. Odbornici koji se bore protiv štetne politike SNS poručuju da neće stati dokle god vlast pokušava da prodaje javnu imovinu u bescenje i da urušava osnovne principe odgovorne i transparentne uprave“, navodi se.

U saopštenju piše da je zasedanje prekinuto nakon što je vladajuća većina uskratila kvorum za nastavak sednice „kada su izgubili većinu, pobegli su iz sale“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com