Zoran Drakulić: Za NIS postoje dva rešenja, nacionalizacija ili stečaj

Privrednik i vlasnik „Point Group“ Zoran Drakulić izjavio je da bi zbog američkih sankcija Naftna industrija Srbije (NIS) trebalo da bude nacionalizovana ili da se zbog velikih dugova prema bankama i budućih troškova sprovede stečajni postupak.

Drakulić je agenciji Beta kazao da, prema devetomesečnom bilansu, NIS duguje bankama oko 540 miliona evra.

„Sve ukazuje da će država morati da preuzme NIS, kroz nacionalizaciju ili kroz uvođenje stečaja. Naše banke od NIS-a potražuju 540 miliona evra i taj dug bi trebalo proglasiti dospelim. Nije realno da država otkupi rusko vlasništvo za 1,46 milijarde evra i da nadoknadi dug bankama, jer bi nas s ostalim troškovima to koštalo oko tri milijarde evra“, rekao je Drakulić.

Prema njegovim rečima, Amerikanci neće da odstupe od sankcija NIS-u, a Rusi ne žele da ostanu bez srpske naftne kompanije.

„Amerikanci ne dozvoljavaju da se izvrši finansijska transakcija prodaje ruskog udela u NIS-u, a Rusi nas drže na ‘kratkoj uzici’ zbog gasa. Rusi nam sada nisu ponudili dugogoročni ugovor o snadbevanju gasom, već kratkoročni na svega šest meseci. Problem je osetljiv i delikatan, imaćemo manjak derivata, ali država mora da preduzme korake kako bi sprečila i ublažila energetsku krizu koja bi mogla pogubno da se odrazi na industriju, poljoprivredu i stanovništvo“, kazao je.

Iako su SAD najavile sankcije NIS-u pre 11 meseci, dodao je, vlast u Srbiji se nije pripremila za alternativne načine snadbevanja energentima.

„Postavlja se pitanje zašto naša vlast problem NIS-a nije rešila još 2022. godine, kada je tadašnja premijerka Ana Brnabić bila dobronamerno obaveštena od nemačke strane da se NIS preuzme, odnosno da se otkupi ruski udeo. Uvoz gasa iz Azerbejdžana je prazna priča. Mi moramo da se okrenemo korišćenju tečnog gasa, ali za to nam je potrebno oko dve godine priprema. U međuvremenu možemo da ostanemo bez gasa iz Rusije“, rekao je Drakulić.

Istakao je da ruska strana u ovom trenutku nije dobronamerna prema Srbiji.

„Da hoće, Rusi bi našli rešenje da Srbija preuzme NIS i ne bi nas za gas držali u nezavidnoj situaciji“, ocenio je.

Drakulić je istakao da država ne bi trebalo da čeka još 40 dana, koliko je ostalo od roka od 50 dana koji je predsednik Srbije dao Rusima, da reši sudbinu NIS-a.

„Svaki dan slušamo različite nerazumne izjave, jedno nam priča ministarka energetike (Dubravka Đedović Handanović), a drugo Dušan Bajatović i drugi ljudi iz vrha vlasti. Činjenica je da Amerikanci neće da dozvole prodaju NIS-a i prete uvođenjem sekundarnih sankcija Narodnoj banci Srbije (NBS) što bi izazvalo potpuni privredni kolaps“, rekao je Zoran Drakulić.

(Beta)

