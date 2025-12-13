Ekonomista i Nobelovac Džozef Stiglic u Beogradu primio nagradu IFDT

Američki ekonomista i dobitnik Nobelove nagrade Džozef Stiglic (Joseph Stiglitz) primio je danas u Beogradu nagradu “Miladin Životić”, koju dodeljuje Institut za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT) Univerziteta u Beogradu za kritičko-teorijski angažman.

Stiglic je, nakon primanja nagrade, u dvorani Kulturnog centra Beograda govorio o odnosu predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa (Trump) prema akademskoj zajednici i slobodi univerziteta, osvrćući se na svoju knjigu “Put u slobodu” (The Road to Freedom).

On se osvrnuo i na studentske proteste u Srbiji, o kojima je rekao da “studentski pokret predstavlja jedno od retkih mesta u društvu u kojima je primetan jak otpor i odbijanje”.

Okupljenima se pre dodele nagrade obratila direktorka IFDT Gazela Pudar Draško, koja se osvrnula na studentske proteste u Srbiji, položaj akademske zajednice i Stiglicov rad.

“Okupili smo se u trenutku koji nije lak za univerzitete i akademsku zajednicu. Sam čin okupljanja na ovaj način je odraz izdržljivosti po sebi”, rekla je ona.

Draško je dodala da nagrada “Miladin Životić” podseća da “kritičko mišljenje nije akademski luksuz”.

Džozef Stiglic je dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju 2001. godine, bio je potpredsednik Svetske banke (WB) i radio na univerzitetima Jejl (Yale), Prinston (Princeton), Stenford (Stanford) i Kolumbija (Columbia).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com