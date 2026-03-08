Eksplozija ispred američke ambasade u Oslu, načinjena manja šteta

Eksplozija je noćas izazvala manju štetu na ulazu Ambasade SAD u Oslu, objavila je norveška policija.

„Ovo je neprihvatljiv incident koji se tretira sa najvećom ozbiljnošću“, rekao je ministar pravde i javne bezbednosti Astri As-Hansen.

Dodao je da „policija kaže da istražuje taj slučaj sa značajnim resursima i da ništa ne ukazuje da situacija predstavlja bilo kakvu opasnost za javnost“.

Javna televizija NRK je prenela izjavu komandanta policije da se eksplozija dogodila na ulazu u Konzularno odeljenje Ambasade.

Policija nije navela da li je to povezano s ratom na Bliskom istoku.

Eksploziju je izazvala neka vrsta zapaljive naprave, rekao je novinarima predstavnik policije Osla Frode Larsen.

Istražitelji smatraju da je Ambasada bila meta i tragaju za počiniocima i njihovim motivom.

Po rečima savetnika za komunikacije Martina Bernsena, PST – norveška policijska služba bezbednosti, pozvala je dodatno osoblje nakon incidenta, ali nije promenila nivo terorističke pretnje.

Ambasade SAD na Bliskom istoku su evakuisane i stavljene u stanje maksimalne pripravnosti posle početka američko-izraelskih vojnih operacija u Iranu pre devet dana, a nekoliko zgrada je Iran pogodio.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com