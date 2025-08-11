Eksplozija u fabrici koksa u Pensilvaniji, poginula jedna osoba

Jedna osoba je poginula, a nekoliko je povređeno u eksploziji fabrike čelika u američkoj saveznoj državi Pensilvanija, saopštili su danas tamošnji zvaničnici.

Eksplozija je izbila oko 10.51 po lokalnom vremenu i najvećoj fabrici koksa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), nakon čega je po gradu Klerton počeo da se širi gust crni dim.

Portparolka lokalne službe za hitne slučajeve Kejsi Rejner (Kasey Reigner) saopštila je da je jedna osoba poginula u nesreći, a da su dve nestale, kao i da je više ljudi zbog povreda prebačeno u bolnicu, dok se sumnja da je još njih zatrpano u ruševinama.

Zdravstveni zvaničnici okruga Alegeni saopštili su da prate eksploziju i posavetovali meštane da u krugu od 1,6 kilometara od fabrike zatvore sva vrata i prozore i ne izlaze iz domova.

Fabrika koksa u Klertonu godišnje proizvodi oko 4,3 miliona tona tog goriva, a u njoj je zaposleno oko 1.400 radnika.

Požar u fabrici je onemogućio kontrolu zagađenja u regionu, saopštile su ekološke grupe.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com