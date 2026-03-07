Eksplozije kod međunarodnog aerodroma u Teheranu

Nekoliko eksplozija odjeknulo je jutros u blizini međunarodnog aerodroma Meherab u Teheranu, javila je iranska agencija Tasnim.

Infrastruktura aerodrom je ranijih dana već bila pogođena, prenose svetske agencije.

Izraelska vojska obećala je „talas novih vazdušnih napada velikog obima“ na vladine mete u Teheranu, gde se u petak okupio veliki broj ljudi na prvoj molitvi posle od smrti iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija.

Američko-izraelski napadi počeli su pre tačno nedelju dana, a prvo dana napada, 28. februara, ubijen je Hamnei.

(Beta)

