Elektrodistribucija otklanja kvarove i štetu od nevremena

U pitanju su, pre svega, kvarovi nastali usled padova stabala drveća na provodnike i stubove distributivne mreže.
Veći broj kvarova zabeležen je na teritoriji Mačvanskog i Kolubarskog upravnog okruga, a posebno u Krupnju, Loznici, Ljuboviji, Valjevu, kao i na teritoriji beogradske opštine Obrenovac.
Ekipe EDS-a rade na tome da se kvarovi saniraju u najkraćem mogućem roku.
„Radnici EDS-a su danonoćno na terenu i pored elementarnih nepogoda, kako bi građani na Badnje veče i Božić imali redovno snabdevanje električnom energijom“, piše u saopštenju EDS-a.
(Beta)
