Elektrodistribucija Srbije: Ekipe na terenu saniraju kvarove, najteže u selima kod Loznice i Valjeva

Elektrodistribucija Srbije (EDS) saopštila je danas da su njene ekipe nastavile da saniraju preostale kvarove na distributivnoj mreži u selima u brdsko-planinskim predelima Mačvanskog i Kolubarskog okruga.

U saopštenju su naveli da se do kraja dana „očekuje značajno poboljšanje snabdevanja električnom energijom na području Ogranaka Elektrodistribucije Loznica i Valjevo“.

I pored činjenice da su ekipe EDS-a sanirale većinu kvarova na dalekovodima, nove snežne padavine su izazvale nove padove stabala drveća na distributivnu mrežu i nove kvarove, dodali su.

U saopštenju piše da to dodatno otežava obezbeđenje potpunog snabdevanja električnom energijom za sve korisnike.

Naveli su da je najteža sitaucija i dalje u brdsko-planinskim predelima koji pripadaju Ograncima EDS-a Loznica i Valjevo.

„Ekipe EDS-a na terenu preduzimaju nadljudske napore da u najkraćem roku saniraju sve kvarove i obezbede normalno napajanje električnom energijom svih korisnika“, piše u saopštenju.

(Beta)

