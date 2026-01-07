Elektrodistribucija Srbije: Ekipe na terenu saniraju kvarove, najteže u selima kod Loznice i Valjeva

U saopštenju su naveli da se do kraja dana „očekuje značajno poboljšanje snabdevanja električnom energijom na području Ogranaka Elektrodistribucije Loznica i Valjevo“.
I pored činjenice da su ekipe EDS-a sanirale većinu kvarova na dalekovodima, nove snežne padavine su izazvale nove padove stabala drveća na distributivnu mrežu i nove kvarove, dodali su.
U saopštenju piše da to dodatno otežava obezbeđenje potpunog snabdevanja električnom energijom za sve korisnike.
Naveli su da je najteža sitaucija i dalje u brdsko-planinskim predelima koji pripadaju Ograncima EDS-a Loznica i Valjevo.
„Ekipe EDS-a na terenu preduzimaju nadljudske napore da u najkraćem roku saniraju sve kvarove i obezbede normalno napajanje električnom energijom svih korisnika“, piše u saopštenju.
(Beta)
