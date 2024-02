Eljšani: Mirno na severu Kosova, ali stanje je krhko

Zamenik direktora Regionalne policije za sever Kosova Veton Eljšani izjavio je danas da je situacija na severu mirna, ali krhka.

Izneo je da je u toku istraga zbog pojave letaka s potpisom „Narodna odbrana“ kojima se Srbi pozivaju „da se suprotstave kosovskoj policiji i opštinskim upravama“.

Ocenio je da to nisu „veoma ozbiljni pokušaji dok ostaju na rečima“ i dodao da nema osumnjičenih, ali da postoje pomaci u istrazi.

„Slučaj je otvoren. Mislimo da su leci podeljeni ili na (jučerašnjem) protestu (u Severnoj Kosovskoj Mitrovici) ili posle protesta“, rekao je Eljšani.

Kao „ne previše ozbiljne“ Elšani smatra i grafite „Kad se vojska na Kosovo vrati“ i „Severna brigada živi“ koji su ispisani u severnim opštinama.

„Ima ljudi koji to pišu, a ide druga grupa i briše ih. To je populacija od 25-30.000 ljudi, ima mnogo Albanaca. Nije nešto ozbiljno kada se to samo piše, međutim prema zakonu, mi smo dužni da istražimo“, izjavio je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.