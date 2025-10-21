Elvira Kovač sa fon Bekeratom o učešću Skupštine Srbije u evrointegracijama

Potpredsednica Skupštine Srbije i predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač razgovarala je danas sa šefom delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Andreasom fon Bekeratom o ulozi parlamenta u evrointegracijama, saopštio je danas parlament.

Sagovornici su razmenili mišljenja o aktuelnim procesima izbora članova Sveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i usvajanja izmena i dopuna Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, navodi se u saopštenju.

Kovač je, kako se dodaje, rekla da većina narodnih poslanika podržava članstvo Srbije u EU i ukazala na efikasan rad Odbora za evropske integracije.

Ona je, prema saopštenju, izrazila žaljenje zbog dugotrajnosti procesa izbora članova Saveta REM, kao i poteškoća u radu na Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Fon Bekerat je ocenio da su vladavina prava, izborna reforma i sloboda medija prioriteti za napredak Srbije ka članstvu u EU i dodao da je neophodna inkluzivnost tih procesa, kao i puna implementacija reformskih zakona.

Kovač i fon Bekerat su se složili da zajedničkim naporima građanima treba približiti i detaljnije predstaviti sve benefite i pozitivne aspekte članstva Srbije u EU, kako bi se obezbedila veća podrška i umanjio evroskepticizam, zaključuje se u saopštenju.

(Beta)

