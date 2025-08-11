EP: Mir u Ukrajini ne može da se postigne bez učešća njenog rukovodstva i podrške naroda

Vodeći poslanici Evropskog parlamenta (EP) su danas ocenilida mir u Ukrajini ne može da se postigne pregovorima bez punog učešća demokratski izabranog rukovodstva te države i podrške njenog naroda, saopštio je Odbor EP za spoljne poslove.

U zajedničkom saopštenju poslanici su se osvrnuli na samit predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa (Trump) i Rusije Vladimira Putina, koji bi trebalo da bude u petak, 15. avgusta, na Aljasci i rekli da pozdravljaju sve napore usmerene ka postizanju pravednog i održivog mira u Ukrajini koji se temelji na međunarodnom pravu, Povelji Ujedinjenih nacija (UN) i obezbeđuje krivično gonjenje odgovornih za ratne zločine.

„Naglašavamo da svako rešenje koje zanemaruje volju Ukrajine ili potkopava njene legitimne težnje, neće biti ni pravedno, ni održivo. Svaki aranžman pod uslovima koje diktira Rusija ili koji bi nagradio njen agresorski rat protiv Ukrajine, ozbiljno bi ugrozio bezbednost evropskog kontinenta“, upozorava se u saopštenju.

Dodaje se da je stoga „neophodno da članice Evropske unije (EU) i njihovi saveznici nastave da jačaju poziciju Ukrajine kako bi ona odbranila svoj suverenitet i teritorijalni integritet“.

„Agresija nikada ne sme biti nagrađena ili priznata, ni u Ukrajini niti bilo gde drugde. Ako Rusija uspe da silom promeni granice Ukrajine, ne može biti zagarantovana bezbednost granica nijedne zemlje“, ukazuje se u saopštenju.

Evroposlanici navode da mirovnim pregovorima Rusije i Ukrajine mora da prethodi bezuslovni prekid vatre.

Oni su upozorili na, kako navode, neiskren pristup pregovorima i neozbiljne predloge koje su ruski lideri iznosili poslednjih meseci, a koji otkrivaju njihovu nameru da produže rat u Ukrajini koliko god mogu i dok god im je to dozvoljeno.

„Pozivamo EU i njene članice da ostanu ujedinjene i nepokolebljive u svojoj političkoj, ekonomskoj, vojnoj i humanitarnoj podršci Ukrajini dok se ne obezbedi sveobuhvatni, pravedan i trajan mir u potpunom skladu sa međunarodnim pravom i voljom i težnjama ukrajinskog naroda“, zaključuje se u saopštenju.

Saopštenje su potpisali predsednik Odbora EP za spoljne poslove i poslanik iz Nemačke Dejvid Mekalister, finski poslanik i predsedavajući Delegacije u Odboru za parlamentarno pridruživanje EU-Ukrajina Peka Toveri, italijanski poslanik i predsednik Delegacije za odnose sa SAD Brando Benifei, finski poslanik i predsedavajući Delegacije EU-Rusija Vile Niniste, nemački poslanik i izvestilac za Ukrajinu Mihael Galer, poljski poslanik i izvestilac za SAD Mihal Ščerba i litvanska poslanica i izvestiteljka za Rusiju Sandra Kalnjete.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com