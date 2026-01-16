EP ponovo raspravlja o nepoverenju Fon der Lajen

Izglasavanje nepoverenja se sprovodi na zahtev poslaničke grupe Patriote za Evropu, zbog trgovinskog sporazuma sa zemljama Latinske Amerike.
Ursula fon der Lajen odlučila je da ne prisustvuje debati o izglasavanju nepoverenja, a predstavljaće je evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčovič, potvrdila je portparolka Parlamenta Delfin Kolar.
Neće biti prisutan niko od komesara na raspravi u Strazburu, rekla su dva zvaničnika.
Rasprava o predlogu počinje u ponedeljak a glasanje je zakazano za četvrtak i kako se očekuje biće neuspešno.
Tokom prethodnih postupaka za izglasavanje nepoverenja, Ursula fon der Lajen je sa svojih 26 komesara bila prisutna u Evropskom parlamentu, kako bi pokazali jedinstvo, navodi Politiko i dodaje da je ovog puta poruka drugačija, Komisija više ne igra igru.
Ova promena pokazuje rastući zamor u Evrposkoj komisij za parlamentarnu alatku koja je tri puta upotrebljena protiv Fon der Lajen u drugoj polovini 2025. godine.Dva ta predloga je podnela krajnja desnica i jedan krajnja levica i sva tri su bila neuspela.
Da bi se prihvatio predlog za izglasavanje nepoverenja potrebni su glasovi samo 72 od 720 poslanika EP, i mnogi evroposlanici iz Evropske narodne partije desnog centra, Socijalista i demokrata i liberala iz Obnovimo Evropu kažu da je lakoća sa kojom se pokreće postupak izglasavanja nepoverenja razvodnila njihov uticaj.
Portparol Komisije rekao je da su rasprave oko predloga o izglasavanju nepoverenja pravo članova parlamenta i da bilo koji član koledža komesara može da prestavlja Komisiju, a u ovom slučaju to je Šefčovič.
(Beta)
