Epidemiolog: Raste broj obolelih od gripa u Subotici, vakcine i dalje dostupne

Broj obolelih od virusa gripa u Subotici raste iz nedelje u nedelju a tokom prošle sedmice zabeležen je najveći broj slučajeva kod dece od početka sezone, izjavio je epidemiolog gradskog Zavoda za javno zdravlje Nebojša Bohucki.On je za agenciju Beta rekao da je prisustvo gripa tip A prvi put registrovano u Subotici 14. novembra i da od tad broj novoobolelih kontinuirano raste.

„Prvo oboljevaju deca, potom i stariji građani, iz prostog razloga što članovi porodice brinu o deci ili penzioneri čuvaju unuke. Prošle godine nije zabeležen ovako visok broj obolelih“, naveo je epidemiolog.

Po rečima Bohuckog, klinička slika gripa često je teža od drugih akutnih respiratornih infekcija i uključuje visoku temperaturu i do 40 stepeni, kašalj, grlobolju, zapušen nos, curenje nosa, bolove u mišićima i zglobovima, a kod nekih pacijenata i proliv ili mučninu.

„Temperatura kod male dece može biti 39, 40 ili više, a narušeno je i opšte stanje“, naveo je Bohucki.

Upozorio je da grip kao srednje teško oboljenje može da dovede do komplikacija, pre svega upale pluća, zbog čega se preporučuje redovna godišnja imunizacija.

„Imunizacija je počela u oktobru, oko 90 odsto pristiglih vakcina je utrošeno, ali još ih ima u ambulantama Domova zdravlja u Severnobačkom okrugu, pa nije kasno za vakcinaciju“, rekao je.

Epidemiolog je kazao da se nakon primanja vakcine, zaštita razvija u roku od dve do tri nedelje ali da je i pored toga, zainteresovanost roditelja za vakcinaciju dece i dalje mala.

Bohucki je dodao da su pored gripa, u opticaju i druge zarazne bolesti sa blažom kliničkom slikom.

„To nije grip, ali pacijent ima temperaturu ispod 38, curenje i zapušen nos, što klasifikujemo kao akutnu respiratornu infekciju, koja je takođe u porastu“, rekao je Bohucki.

Epidemiolog je apelovao na građane sa blagim, srednjim ili teškim simptomima da nose zaštitne maske, posebno oboleli, kako bi sprečili širenje infekcije.

Preporučio je i češće pranje ruku, provetravanje prostorija, kao i nošenje maske prilikom posete obolelima.

„Ove godine smo ga ranije ustanovili, sredinom novembra. Međutim, niko ne oboleva od gripa svake godine, već nakon nekoliko godina, u pauzama“, kazao je Bohucki.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com