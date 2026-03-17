Er Srbija uvela nove samouslužne kioske za prijavu na let

Er Srbija (Air Serbia) saopštila je danas da je uvela nove samouslužne kioske za prijavu na let i automatizovane stanice za predaju prtljaga.

Kompanija je tu inovaciju sprovela u saradnji sa Aerodromom Nikola Tesla Beograd i tehnološkim partnerima SITA i IER.

„Novi, samouslužni kiosci za prijavu na let i stanice za predaju prtljaga dodatno skraćuju vreme čekanja i omogućavaju veću fleksibilnost prilikom putovanja. Ovaj korak deo je šire digitalne transformacije Er Srbije, koja obuhvata modernizaciju usluga i unapređenje svih dodirnih tačaka sa putnicima, na zemlji i u vazduhu, sa ciljem da se obezbedi brzo, jednostavno i prijatno putničko iskustvo“, rekao je predstavnik kompanije Uroš Bijelić.

U saopštenju piše da je sada putnicima Er Srbije na raspolaganju 10 modernih kioska za brzu i jednostavnu prijavu na let, uključujući validaciju putnih dokumenata.

Nakon prijave, kako se navodi, putnici sa predatim prtljagom mogu ga samostalno ostaviti na jednoj od 10 automatizovanih stanica, kroz nekoliko jednostavnih koraka.

Stanice su smeštene u neposrednoj blizini Premijum šaltera na beogradskom aerodromu i namenjene su isključivo putnicima Er Srbije.

