Eraković (NPS): Vlast svodi tužilaštvo za visokotehnološki kriminal na nivo odeljenja

Poslanica Ana Eraković iz Narodnog pokreta Srbije (NPS) ocenila je da je loše što vlast želi da Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal svede na nivo odeljenja, te dodala da u eri društvenih mreža treba povećati kapacitete te ustanove i unaprediti njen rad.

Ona je u Skupštini Srbije kazala da je „hajka“ na tužilaštva pokrenuta kada su tužioci počeli da rade svoj posao.

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov rekao je da su brojne razvijene zemlje uredile društvene mreže i da će to i Srbija morati da uradi.

„Priča da se naprednjaci boje šta će neko da napiše na društvenim mrežama je pokušaj da se bedno politizuje ova tema (…) Pre ili kasnije nas čeka uređenje virtuelnog prostora“, kazao je Jovanov.

Poslanik Bogdan Radovanović iz Zeleno-levog fronta (ZLF) rekao je da to tužilaštvo brzo reaguje kada neko preti predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a zanemaruje pretnje koje su preko mreža upućene opoziciji.

On je pročitao niz uvreda za koje tvrdi da su mu upućene tokom prošle godine putem Iksa (X) te dodao da niko nije procesuiran zbog toga.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com