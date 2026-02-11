Erdogan smenio ministre pravde i unutrašnjih poslova

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan smenio je danas ministre pravde i unutrašnjih poslova, u iznenadnoj rekonstrukciji vlade.

U Službenom listu objavljeno je da će glavni tužilac Istanbula Akin Gurlek biti novi ministar pravde i zameniti Jilmaza Tundža, dok je Mustafa Čiftči, guverner istočne provincije Erzurum imenovan za ministra unutrašnjih poslova umesto Alija Jerlikaja.

Nije navedno šta je razlog za smene, a u Službenom listu piše da su Tunči i Jerlikaja „tražili da budu oslobođeni dužnosti“.

Promene su usledile u vreme kada Turska razmatra moguće ustavne reforme i „kontakte“ sa militantnom Radničkom partijom Kurdistana (PKK) s ciljem okončanja višedecenijskog sukoba. Očekuje se da će parlament usvojiti reforme da se taj proces podrži.

Imenovanje Gurleka smatra se kontroverznim, piše AP. Bivši tužilac vodio je suđenja koja su privukla veliku pažnju protiv nekoliko članova glavne opozicione stranke, Republikanske narodne partije (CHP).

Desetine zvaničnika iz opština na čijem čelu su članovi CHP-a uhapšeno je u istragama o korupciji. Među njima je i gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamoglu, koji se smatra glavnim Erdoganovim rivalom, a uhapšen je prošle godine.

Kritičari tvrde da su ti sudski procesi politički motivisani, dok vlada insistira da sudstvo deluje nezavisno.

(Beta)

