Erdoganova supruga pozvala Melaniju Tramp da se založi za decu u Pojasu Gaze

Prva dama Turske Emine Erdogan pozvala je danas Melaniju Tramp (Trump) da piše izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu i založi se za palestinsku decu u Pojasu Gaze, kao što je to učinila za ukrajinsku decu.

Američki predsednik Donald Tramp je prošle nedelje, kada je u Aljasci dočekao Vladimira Putina, uručio ruskom kolegi „poruku mira za Ukrajinu“, koju je navodno napisala njegova supruga Melanija, američka prva dama.

Emine Erdogan je u pismu Melaniji Tramp pozvala prvu damu SAD da pokaže istu osetljivost prema narodu Pojasa Gaze, koju gotovo dve godine drži pod opsadom izraelska vojska, kao odgovor za napade 7. oktobra 2023. godine, koje je predvodio palestinski pokret Hamas.

„Verujem da se osetljivost koju ste pokazali prema 648 ukrajinske dece koja su izgubila živote u ratu može proširiti na Pojas Gaze, gde je 62.000 civila, uključujući 18.000 dece, izgubilo živote za manje od dve godine“, napisala je Emine Erdogan, pozivajući se na izveštaj zdravstvenih vlasti Hamasa, koji UN smatraju verodostojnim.

Prva dama Turske je predložila Melaniji Tramp da „pošalje pismo izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu i pozove ga na okončanje humanitarne krize u Pojasu Gaze“.

„Vaš apel u ime Gaze bio bi istorijska odgovornost prema palestinskom stanovništvu“, navela je Emine Erdogan.

„Kao majka, žena i ljudsko biće, iskreno delim osećanja koja ste izrazili u svom pismu (za ukrajinsku decu) i nadam se da ćete moći da pružite istu nadu deci Gaze, koja takođe žude za mirom i spokojem“, dodaje se u pismu.

UN su u petak zvanično proglasile glad u Pojasu Gaze, dok je Netanjahu na tu informaciju odgovorio da je to – očigledna laž.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com