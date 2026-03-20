Estonija smatra da Rusija nije spremna na širenje rata

Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna izjavio je danas da Rusija trenutno nije spremna za invaziju na druge zemlje van Ukrajine, ali da njene aktivnosti predstavljaju stalnu bezbednosnu pretnju i testiranje Zapada.

Cahkna je naveo da Rusija u ovom trenutku nema vojne kapacitete za širi sukob, jer su njene snage značajno iscrpljene ratom u Ukrajini.

„Ne vidimo kapacitet za invaziju na Estoniju ili druge zemlje“, rekao je.

Ipak, upozorio je da se situacija može promeniti, jer Rusija obnavlja vojnu infrastrukturu i nastavlja sa provokacijama.

Kao primer naveo je narušavanje estonskog vazdušnog prostora od strane ruskog vojnog aviona u sredu, koje je trajalo manje od jednog minuta.

„To je testiranje i provokacija. Rusija pokušava da vidi kako će NATO reagovati, koliko smo jedinstveni i spremni“, rekao je Cahkna.

On je dodao da su slični incidenti česti, uključujući i ozbiljniji slučaj iz septembra prošle godine, kada su tri ruska borbena aviona, potpuno naoružana, provela oko 12 minuta u estonskom vazdušnom prostoru.

Prema njegovim rečima, cilj takvih poteza je da se ispita odlučnost NATO-a i pošalju političke poruke, ali i da se stvori pritisak na region.

Cahkna je naglasio da je ključni zadatak Zapada da ne dozvoli Rusiji pogrešnu procenu.

„Ako (predsednik Rusije Vladimir) Putin pogrešno proceni situaciju, to može dovesti do eskalacije. Zato moramo biti jasni i čvrsti“, rekao je, dodajući da je odvraćanje zasnovano na jasnoj poruci da bi svaki napad imao visoku cenu.

On je istakao da je bezbednosna situacija danas značajno drugačija nego pre nekoliko godina i da je NATO pojačao prisustvo na istočnom krilu, uključujući stalno raspoređene trupe saveznika u baltičkim državama.

Govoreći o širem kontekstu, Cahkna je ocenio da Rusija pokušava da podeli saveznike i oslabi jedinstvo Zapada, ali da je odgovor NATO-a u poslednje vreme bio „jasan i snažan“.

Istovremeno, upozorio je da, iako trenutno nema neposredne opasnosti od šire invazije, pretnja ostaje dugoročna i zahteva kontinuirana ulaganja u odbranu i spremnost.

U tom kontekstu, ponovio je da Estonija povećava izdvajanja za odbranu i jača svoje kapacitete, uključujući i sajber bezbednost, kao deo ukupnog koncepta nacionalne odbrane.

Naveo je da je samo prošle godine bilo oko 12.000 sajber napada različitih entiteta.

„Svaki građanin zna šta treba da radi u slučaju krize ili rata. Spremni smo da se branimo i to je bila jasna odluka nakon obnove nezavisnosti“, rekao je on, dodajući da imaju rezerviste, dobrovoljačku organizaciju Odbrambena liga, kao i da je u sistemu i privatni sektor, posebno u oblasti sajber odbrane.

Još je dodao da estonski narod ne uzima slobodu zdravo za gotovo i da će se ovog puta boriti.

(Beta)

