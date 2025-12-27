ETF u blokadi: Devet od deset građana podržava zahtev za raspisivanje vanrednih izbora

Studenti u blokadi beogradskog Elektrotehničkog fakulteta saopštili su danas da su, tokom kampanje „od vrata do vrata“, utvrdili da devet od deset građana sa kojima su razgovarali podržava zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

„Kada devet od deset građana kaže da podržava zahtev za izbore, a vlast to ne sme da ispuni, znači da su brojke jasno i nedvosmisleno na našoj strani. Ovo je tek početak. Spremni smo da obiđemo celu Srbiju“, naveli su oni na društvenoj mreži Iks (X).

Dodali su da su tokom 10 dana kampanje pokucali na gotovo 9.000 vrata, a da je među onima koji su im otvorili, ne precizirajući tačan broj, 71 odsto građana bilo spremno za razgovor.

„Od njih, 91,8 odsto podržava naš rad i naše zahteve. Čak 95,7 odsto građana koji su razgovarali sa nama smatra da sistemska korupcija uništava našu zemlju. Takođe, 89,5 odsto sugrađana podržava zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora“, naveli su studenti.

Studenti u blokadi fakulteta širom Srbije od maja ove godine traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, a za sutra – nedelju, 28. decembar, najavili su akciju prikupljanja potpisa kojim će tražiti raspisivanje tih izbora.

(Beta)

