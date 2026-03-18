EU i Island potpisali sporazum o partnerstvu u bezbednosti i odbrani

Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas (Kallas) i ministarka spoljnih poslova Islanda Katrin Gunarsdotir (Gunnarsdottir) potpisale su danas u Briselu sporazum EU i Islanda o partnerstvu u bezbednosti i odbrani, čime je njihova bezbednosna i odbrambena saradnja podignuta na novi nivo, saopštila je Evropska služba za spoljne poslove (EEAS).

Novo Partnerstvo u bezbednosti i odbrani dalje jača blisku saradnju između EU i Islanda i doprineće bezbednosti i prosperitetu EU i Islanda koji su uzajamno povezani, navodi se u saopštenju.

Gradeći na zajedničkim vrednostima i interesima u spoljnoj i bezbednosnoj politici, Partnerstvo u bezbednosti i odbrani pruža prilagođen okvir saradnje radi produbljivanja razmene o pitanjima regionalne bezbednosti i jačanja saradnje u oblastima kao što su podrška Ukrajini, arktička pitanja i pomorska bezbednost, sajber bezbednost kao i druga pitanja, piše u tekstu.

Navodi se da u „sadašnjem nestabilnom bezbednosnom kontekstu ovaj važan međaš za EU i Island donosi podstrek njihovim već dubokim odnosima podržanim Sporazumom o evropskom ekonomskom prostoru“.

Island inače planira da u avgustu održi referendum o nastavku pregovora o članstvu u Uniji.

(Beta)

