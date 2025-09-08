EU i SAD čestitale Severnoj Makedoniji Dan nezavisnosti

Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos je u ime EU, a državni sekretar Mark Rubio u ime SAD su danas građanima Severne Makedonije čestitali 8. septembar – Dan nezavisnosti.

„Čestitam narodu Severne Makedonije Dana nezavisnosti! Snažno podržavam vaš put ka pridruživanju našoj uniji. Uz vas smo na svakom koraku na tom putu“, napisala je Marta Kos na društvenoj mreži „Iks“.

Rubio je u ime SAD uputio čestitke narodu Severne Makedonije povodom proslave 34. godišnjice nezavisnosti i 30. godišnjice diplomatskih odnosa dve države, istakavši da „Vašington ceni snažno partnerstvo Skoplja u unapređenju globalne bezbednosti i stabilnosti“.

„Kao saveznik u NATO-u posvećen odbrani mira i slobode, vaše obećanje na samitu NATO-a ovog leta da ćete povećati izdatke za odbranu naglašava posvećenost Severne Makedonije našim zajedničkim bezbednosnim ciljevima“, napisao je on.

„Dok obeležavamo ovu prekretnicu u našim odnosima, SAD ostaju posvećene produbljivanju naše saradnje radi jačanja kolektivne bezbednosti, borbe protiv transnacionalnih pretnji i promocije prosperiteta koji stvara radna mesta“, rekao je državni sekretar Rubio u izjavi objavljenoj na sajtu Stejt departmenta (state.gov).

Makedonija je proglasila nezavisnost od Jugoslavije 8. septembra 1991. godine posle referenduma na kojem je 95% njenih birača to podržalo. To je značilo njenu mirnu tranziciju u burnom procesu raspada Jugoslavije, ali je njeno međunarono priznavanje bilo otežano zbog spora s Grčkom oko korišćenja reči „Makedonija“ u naziva države.

Zato je 1993. godine u Ujedinjene nacije (UN) primljena pod privremenim nazivom „Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija“ – skraćeno „BJR Makedonija“ ili „BJRM“ („FYR Macedonia“, „FYROM“). Spor je 2019. rešen time što je ona zvanično postala Republika Severna Makedonija na osnovu Prespanskog sporazuma o tome s Grčkom iz 2018. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com