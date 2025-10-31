EU i Zapadni Balkan udruženi u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma

Predstavnici Evropske unije (EU) i zemalja Zapadnog Balkana potpisali su u Sarajevu, tokom Ministarskog foruma EU–Zapadni Balkan o pravosuđu i unutrašnjim poslovima, novi Zajednički akcioni plan za sprečavanje i borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma za Zapadni Balkan.

Reč je o daljem unapređenju saradnje o onlajn dimenziji bezbednosti, uključujući borbu protiv radikalizacije, finansiranja terorizma, nasilnog ekstremističkog i terorističkog sadržaja, te trgovine drogom, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

Dodaje se da su učesnici istakli da su društvene mreže i onlajn platforme za igranje postale glavni kanali za radikalizaciju i regrutaciju osetljivih mladih osoba.

„Naglašeno je da će se zajednički napori nastaviti u okviru novog Zajedničkog akcionog plana za sprečavanje i borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma za Zapadni Balkan, posebno kroz saradnju sa evropskim Centrom znanja za prevenciju radikalizacije, uz podršku agencija kao što su Europol i CEPOL, te u saradnji sa institucijama i civilnim društvom u regionu“, ističe se u saopštenju.

Dalje se navodi da su učesnici konferencije istakli da će se nastaviti zajednički napori u borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine drogom, kroz novi ciklus Evropske multidisciplinarne platforme za borbu protiv kriminalnih pretnji (EMPACT).

Naglašena je i potreba za efikasnom saradnjom sa onlajn platformama radi prijavljivanja nezakonitog sadržaja i osiguranja zakonitog pristupa podacima, dodavši da je pozdravljena podrška agencija EU u olakšavanju novih mogućnosti za saradnju unutar regiona i šire.

Pozdravljen je i napredak u provođenju Akcionog plana EU za Zapadni Balkan iz decembra 2022. godine.

„Ponovo je potvrđena zajednička opredeljenost rešavanju pitanja neregularnih migracija kroz jačanje zaštite granica i borbu protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima, uključujući i unapređenu saradnju između Frontexa i partnera sa Zapadnog Balkana, u skladu sa Globalnim savezom za borbu protiv krijumčarenja migranata“, naglašeno je u saopštenju.

EU je potvrdila političku i finansijsku podršku regionu u oblasti migracija, azila i upravljanja granicama, „ohrabrivši preduzimanje daljih koraka ka usklađivanju viznih politika sa politikom EU i ističući dokazani uticaj takve usklađenosti na smanjenje neregularnih prelazaka granica“.

Osim toga, navodi se u saopštenju, EU i partneri sa Zapadnog Balkana razgovarali su o promovisanju legalnih migracijskih puteva na Zapadnom Balkanu, uz istovremeno sprečavanje sekundarnih kretanja i jačanje drugih ključnih oblasti saradnje, kao što su povratak i readmisija.

Ministri pravde i unutrašnjih poslova Danske, u svojstvu predstavnika predsedništva Saveta EU, zajedno s Evropskom komisijom, koju je predstavljao evropski komesar za unutrašnje poslove Magnus Bruner, zajedno sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana učestvovali su juče u Sarajevu na godišnjem Ministarskom forumu EU – Zapadni Balkan o pravosuđu i unutrašnjim poslovima.

U ime Srbije sastanku je prisustvovao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Kipra i Irske, zemalja koje će u narednom periodu predsedavati Savetom EU.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com