EU: Kurti se obavezao na konsultacije sa Srbima i EU o integraciji sistema zdravstva i obrazovanja

Evropska unija (EU) je saopštila da se premijer Kosova, Aljbin Kurti, obavezao da će pitanje integracije zdravstvenih i obrazovnih struktura koje podržava Srbija rešavati u konsultaciji sa kosovskim Srbima i sa izaslanikom EU za dijalog Kosova i Srbije, Peterom Sorensenom.

U odgovoru za „Koha ditore“, EU je navela da je stalno naglašavala da se status zdravstvenih i obrazovnih institucija koje podržava Srbija mora razmatrati u dijalogu Kosovo–Srbija, u skladu sa postignutim sporazumima i zakonima Kosova.

„Premijer Kosova se obavezao da će pitanje integracije zdravstvenih i obrazovnih struktura koje podržava Srbija rešavati u konsultaciji sa kosovskim Srbima i EU, posebno sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograd–Priština“, rekao je neimenovani portparol EU.

Kurti je pre mesec dana, na sastanku sa ambasadorima EU akreditovanim na Kosovu, izjavio da će postepenu integraciju paralelnih zdravstvenih i obrazovnih sistema u okviru institucija Kosova sprovoditi u koordinaciji sa međunarodnim faktorom i srpskom zajednicom.

Srpski predstavnici su, putem saopštenja, istupili protiv bilo kakvih poteza vlasti za ukidanje ovih paralelnih institucija u sistem Kosova, zahtevajući da se ovo pitanje rešava isključivo u okviru briselskog dijaloga.

Međutim, odgovarajući na izjavu predstavnika Srba, ministar za administraciju lokalne samouprave, Eljbert Krasnići, rekao je da će se u tom postupku „poštovati isključivo zakon“.

„Republika Kosovo funkcioniše na osnovu Ustava i važećih zakona. To je osnova na kojoj sve na Kosovu funkcioniše i treba da funkcioniše, tako da će se svaki postupak preduzimati u okviru tog pravnog okvira“, rekao je Krasnići.

(Beta)

