EU: Lokalni izbori na Kosovu prošli mirno, mediji izveštavali slobodno

Evropska unija (EU) ocenila je danas da su lokalni izbori na Kosovu prošli mirno i da su imali „konkurentan tok“ te izrazila očekivanje da će i drugi krug, 9. novembra, obeležiti takva atmosfera.

Jedan od portparola EU je za koha.net izjavio da je u nedelju narod Kosova ostvario svoje demokratsko pravo glasanjem u prvom krugu lokalnih izbora.

„Pozdravljamo miran, konkurentan i inkluzivan tok ovog kruga uz učešće svih zajednica, kao i slobodno, fer i inkluzivno izveštavanje medija, što je doprinelo transparentnom izbornom procesu. One opštine u kojima su gradonačelnici izabrani u prvom krugu, pozivamo na brzo potvrđivanje i sprovođenje rezultata izbora kroz urednu tranziciju lokalne vlasti“, naveo je izvor.

EU je, na poziv kosovske predsednice Vjose Osmani, poslala posmatračku misiju koja je pratila izbore.

(Beta)

