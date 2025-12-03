EU ne odustaje od korišćenja zamrznutih ruskih sredstava za Ukrajinu uprkos protivljenju Belgije

Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen izjavila je danas posle sastanka EK da bi se pomoć Ukrajini za naredne dve godine mogla finansirati korišćenjem ruske zamrznute imovine i zaduživanjem EU, javlja britanski list Gardijan.

„Predlažemo da se obuhvate sve finansijske institucije koje su akumulirale takva gotovinska sredstva, a te institucije bi morale da prebace gotovinu u instrument zajma za reparacije. Dakle, drugim rečima, mi uzimamo gotovinska sredstva, dajemo ih Ukrajini kao zajam, a Ukrajina mora da vrati ovaj zajam ako i kada Rusija bude plaćala reparacije“, rekla je Fon der Lajen.

Ona je navela da EU predlaže da pokrije dve trećine finansijskih potreba Ukrajine za naredne dve godine, što iznosi 90 milijardi evra, dok će ostatak pokriti međunarodni partneri.

Dodala je da EK procenjuje da je Ukrajini za 2026. i 2027. potrebno 137 milijardi evra, dok zamrznuta ruska sredstva iznose 210 milijardi evra.

Fon der Lajen je rekla kaže da EU želi da pomogne Ukrajincima da se opreme „sredstvima za odbranu i vođenje mirovnih pregovora sa pozicije snage“.

„Pošto je pritisak jedini jezik na koji Kremlj reaguje, možemo ga pojačati. ​​Moramo povećati troškove Putinove agresije, a današnji predlog nam daje sredstva da to učinimo“, navela je Fon der Lajen.

Ona kaže da će se sredstva koristiti „pretežno“ za proizvodnju i kupovinu vojne pomoći za Ukrajinu iz Evrope i zemalja Evropske ekonomske zone, uz povremenu kupovinu „spolja“.

U vezi sa protivljenjem Belgije planu, Fon der Lajen je izjavila da je EK „veoma pažljivo saslušala“ i „“uzela skoro sve u obzir“.

Rekla je da će biti na snazi „veoma jake zaštitne mere“ kako bi se osiguralo da se sredstva koriste na pravi način i da bi se Belgija zaštitila od bilo kakvih pravnih postupaka.

„Podelićemo teret na pravedan način“, rekla je Fon der Lajen.

Ona je navela da će EU nastaviti sa konsultacijama o tom pitanju i da je „veoma važno“ da se odgovori „na sve brige i uočene rizike“.

Dodala je da je EU obavestila ministra finansija SAD Skota Besenta o predlogu, i da je predlog „pozitivno prihvaćen“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com