EU nemo čeka dok Vučić Srbiju gura u žestoku državnu represiju

Evropska unija (EU) nemo čeka dok Srbija s predsednikom Aleksandrom Vučićem ide u žestoku državnu represiju, piše briselski portal Euobserver.

„U mesecima protesta protiv srpskog režima je Evropska unija tvrdoglavo podržavala predsednika Vučića“, ističe se u napisu koji su za briselski portal sačinili nemački analitičari Kurt Basojner (Bašuener) i Tobi Fogel (Toby Fogel).

„Ali sad“, piše u analizi, „Vučićeva sve grublja represija miroljubivih protesta je politiku EU dovela do prelomne tačke“.

„A to je da li će nastaviti da oprašta Vučiću zarad transakcija ‘ja tebi, ti meni’, ili da prihvati ono što je neminovno, ali s time i mogući istinski napredak“, dodaje se u tekstu.

Ipak, napominju analitičari u Euobserveru, „ako je suditi po izostanku odgovora Pariza, Berlina i Evropske komisije, EU će nastojati da nemo čeka sve dok bude mogla“.

Ali, kako primećuju, „ubrzavanje zbivanja na terenu brzo može naterati EU da zauzme stav“.

U analizi se ukazuje na činjenicu da je 28. juna u Beogradu na demonstracijama bilo preko 100.000 ljudi i podvlači da, uprkos žestokim napadima policije, protesti traju i ne pokazuju znake posustajanja.

Predsednica EK Ursula fon der Lejen (von der Layen) je ovih dana pola sata telefonom razgovarala s Vučićem mada, kako se kaže, ako bi se i pomislilo da je osudila nasilje od 28.juna, „to nije imalo nikakav učinak“.

„Što duže politika EU bude ista, to će i više Srba zaključiti da je ona činjenički dala zeleno svetlo Vučićevom nasilju“, upozoravaju analitičari u Euobserveru.

I, kako dodaju, „Evropska komisija (uz, kako se čini, podršku većine članica EU) izgleda da veruje da politika ‘transakcija’, uz finansijske podsticaje i guranja u stranu teških pitanja vrednosti, može da obezbedi EU interese u Srbiji i shodno tome na celom Zapadnom Balkanu“.

U zaključku analize se ukazuje na to da je „Vučić oslobodio siledžije da nasrnu na one koji negoduju i pokrenuo jaku medijsku kampanju pripisivanja i osuđivanja studenata da su ‘teroristi’ plaćeni od neprijatelja Srbije (a to znači zapadnih vlada) da ga „’obojenom revolucijom’ zbace s vlasti“.

Basojner i Fogel smatraju da „Vučićeva sve brutalnija represija zahteva da se konačno brzo na temelju vrednosti preispita politika EU“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com