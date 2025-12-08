EU osudila američko mešanje u politiku Evrope, u novoj bezbednosnoj strategiji SAD

Evropska unija (EU) osudila je pretnju američkog mešanja u politički život Evrope, nakon što je SAD prošle nedelje objavila svoju strategiju nacionalne bezbednosti, preneli su francuski mediji.

Američka administracija u petak je objavila Strategiju nacionalne bezbednosti redefinisanu u skladu s pristupom predsednika Donalda Trampa (Trump) „Amerika na prvom mestu“.

„Ono što ne možemo da prihvatimo jeste pretnja mešanjem u politički život Evrope“, rekao je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta (Costa) danas u govoru u Institutu Žak Delor (Jacques Delors).

SAD ne mogu da zamene evropske građane u izboru koje su „stranke dobre, a koje loše. Imamo razlike u našem pogledu na svet, ali ovo ide dalje od toga“, naglasio je Košta i dodao da američka strategija i dalje naziva Evropu saveznikom.

„Ta strategija i dalje naziva Evropu saveznikom. To je dobro, ali ako smo saveznici, onda treba da delujemo kao saveznici i poštujemo međusobni suverenitet“, rekao je predsednik Evropskog saveta.

Prema njegovim rečima, SAD ostaju važan saveznik, važan ekonomski partner, ali Evropa treba da bude suverena.

Dokument sa oštrom kritikom Evropljana predstavlja istorijski prelom i podržava tvrdnje ekstremne desnice da se „stari kontinent“ suočava sa „civilizacijskom erozijom“ zbog imigracije.

Bivši evropski komesar Tijeri Breton (Thierry) u oštrijoj reakciji ocenio je u subotu za list Parizijen (Le Parisien) da se tom strategijom Tramp priključio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu u cilju velikog slabljenja Evrope.

(Beta)

