EU pokrenula proces zamrzavanja imovine ruske centralne banke na duži rok

Vlade članica Evropske unije su pokrenule proces zamrzavanja na duži rok imovine ruske centralne banke imobilisane u Evropi, kako bi izbegle glasanje svakih šest meseci o produženju zamrzavanja i otvorile vrata za korišćenje tog novca za Ukrajinu.

Odluka o pokretanju tog procesa, u okviru kojeg je neophodna saglasnost kvalifikovane većine članica EU, deo je pravnog sistema Unije koji omogućava vladama da preduzmu posebne mere ako veruju da treba da zaštite ekonomsku stabilnost bloka 27 zemalja u posebnim okolnostima, u skladu sa Članom 122 Ugovora o EU, navodi Gardijan.

Danska, koja predsedava Evropskoj uniji, saopštila je da su ambasadori članica EU u Briselu usaglasili revidiranu verziju predloga na osnovu Člana 122 i odobrili pokretanje pisane procedure za formalnu odluku Saveta EU do 12. decembra oko 17 časova, prenela je agencija Rojters.

Taj potez će verovatno izazvati gnevnu reakciju Mađarske i Slovačke, koje su ranije pretile da će blokirati prenos ruskih sredstava u sporovima oko drugih segmenata politike EU prema Rusiji, posebno u vezi sa energetikom, što je upravo razlog zbog kojeg većina članica Unije želi da realizuje proces zamrzavanja na duži rok.

(Beta)

