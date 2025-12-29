EU posle izbora na Kosovu očekuje brzo konstituisanje nove Skupštine i Vlade i nastavak saradnje

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas i komesarka za proširenje Marta Kos su danas u zajedničkoj izjavi ocenile da je „narod Kosova ostvario svoje demokratsko pravo izlaskom na glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima“ u nedelju i „pozvale na brzo konstituisanje nove Skupštine i Vlade i očekivan nastavak saradnje sa EU“.

„Evropska unija prima k znanju aktivno učešće svih zajednica i njihovih političkih stranaka na izborima. Izborni proces je pokazao snažnu posvećenost demokratskim principima. Evropska unija je poslala Ekspertsku izbornu misiju koja će ostati na Kosovu kako bi pratila postizborne procedure“, kaže se u izjavi.

Kalas i Kos pozivaju buduću Skupštinu Kosova da ratifikuje sporazume povezane sa Planom EU za rast na Zapadnom Balkanu.

„Plan rasta za Zapadni Balkan je vremenski ograničen instrument usvojen za period od 2024. do 2027. godine, te je u interesu Kosova da se ratifikacija sprovede što pre da bi se u potpunosti iskoristile sve mogućnosti u okviru Plana rasta, na dobrobit njegovog stanovništva“, piše u izjavi.

Kalas i Kos podvlače da normalizacija odnosa Kosova i Srbije, uz posredovanje Evropske unije, i dalje predstavlja jedini put da obe strane ostvare napredak na svom evropskom putu.

„Očekujemo da sve obaveze koje proizlaze iz Sporazuma o putu ka normalizaciji i svi raniji sporazumi postignuti u okviru dijaloga, budu sprovedeni bez daljih odlaganja ili preduslova. Evropska unija je spremna da bude domaćin sastanka na visokom nivou čim se za to steknu uslovi“, nastavlja se u izjavi.

Podsećaju da Evropska unija nastavlja sa procesom ukidanja mera prema Kosovu: „Finansijska pomoć u iznosu od 216 miliona evra već je izuzeta iz mera posle nesmetanog prenosa lokalne vlasti nakon nedavnih lokalnih izbora“.

„Takođe, nameravamo da početkom naredne godine izuzmemo iz mera i dodatnih 205 miliona evra“ za Kosovo, piše u izjavi Kaje Kalas i Marte Kos.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com