EU poziva da izvršioci napada u Banjskoj budu izvedeni pred lice pravde

Evropska unija (EU) ponovila je pozive Srbiji da izvršioci napada u Banjskoj budu izvedeni pred lice pravde, izražavajući zabrinutost što oni, umesto da se nađu pred sudom, učestvuju na protestima u Srbiji.

U međuvremenu, iz EU je najavljeno da će visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas, lično u Njujorku zatražiti od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da se preduzmu mere za izvođenje pred pravdu izvršilaca ovog napada, rekao je za koha.net jedan od portparola EU, odgovarajući na pitanja u vezi sa koracima koje je EU preduzela kako bi se izvršioci napada u Banjskoj izveli pred lice pravde.

„Napad pre dve godine, 24. septembra 2023. u selu Banjska, od strane naoružanih napadača kosovskih Srba protiv kosovske policije, ozbiljno je ugrozio bezbednost u regionu. Taj užasan napad tog dana ostavio je mrtvog jednog policijskog službenika i dvoje ranjenih. EU ponavlja pozive za odgovornost i za izvođenje pred pravdu odgovornih za izvršenje ovog napada“, rekao je portparol EU.

„Očekujemo od vlasti Srbije da zadrže i procesuiraju one koji se nalaze u Srbiji, sa odgovarajućim optužnicama, pred sudovima u Srbiji. Zabrinuti smo zbog izveštaja o učešću osumnjičenih napadača iz Banjske na protestima u Srbiji“, navodi se dalje u reakciji EU.

Portparol EU podseća da je još u oktobru 2023. specijalni predstavnik EU na Kosovu preneo zahtev za zajedničku pravnu pomoć od strane kosovskih vlasti ka vlastima Srbije u vezi sa istim slučajem.

„Još uvek nije bilo nikakvog odgovora od strane srpskih vlasti na ovo. Očekujemo od Srbije da u potpunosti sarađuje po ovim zahtevima, kroz uspostavljanje zajedničkih kanala pravne saradnje“, dodao je portparol.

Visoka predstavnica je lično pokrenula to pitanje na sastanku sa predsednikom Vučićem. Ona će nastaviti da ga pokreće i ubuduće na narednim sastancima, na marginama njenog susreta sa liderima sa Zapadnog Balkana u Njujorku, dodao je on.

EU je napad u Banjskoj okarakterisala kao teroristički napad.

(Beta)

