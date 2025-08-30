EU pozvala SAD da preispitaju svoju odluku o uskraćivanje viza zvaničnicima Palestine u UN

Evropska unija je danas pozvala Sjedinjene Države da „preispitaju“ svoje odbijanje da izdaju vize palestinskim zvaničnicima koji planiraju da u septembru učestvuju na godišnjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

„Svi pozivamo da se ova odluka preispita, uzimajući u obzir međunarodno pravo“, rekla je šefica spoljne politike EU Kaja Kalas u Kopenhagenu posle sastanka svih 27 ministara spoljnih poslova članica Unije.

Vašington je odluku o uskraćivanju viza objavio u petak uveče, nekoliko nedelja pre početka zasedanja Generalne skupštine UN, gde će se Francuska zalagati za priznavanje palestinske države, a očekuje se da joj se u tome pridruže i druge države Evrope i sveta.

(Beta)

