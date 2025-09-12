EU produžila sankcije protiv ruskih zvaničnika

Evropska unija produžila je sankcije protiv stotina ruskih zvaničnika i entiteta jer podržavaju rat Rusije protiv Ukrajine, objavila je šefica diplomatije EU Kaja Kalas.

„Upravo smo produžili sankcije protiv Rusije“, napisala je Kalas na mreži Iks.

Sankcije uvedene posle početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine odnose se na više od 2.500 ruskih pojedinaca, entiteta, firmi i drugih, uključujući i predsednika Vladmira Putina.

Sankcije predviđaju zamrzavanje imovine u EU i zabranu ulaska na evropsku teritoriju kada je reč o pojedincima.

One treba da se obnavljaju svakih šest meseci jednoglasnom odlukom svih 27 članica Unije.

EU priprema i 19. paket ekonomskih sankcija namenjenih između ostalog da smanje izvore finansiranja Rusije ciljajućči posebno njenu prodaju nafte.

Evropska komisija treba u petak da predstavi te mere državama članicama.

Francuska i Nemačka predložile su tokom pripremnih rasprava da se EU usmeri na Lukoil, rusku naftnu kompaniju prisutnu u Evropi kao i na više aktera van EU koji pomažu Rusiji da prodaje svoju naftu.

Pariz i Berlin takođe predlažu da se više usmeri na finansijske mehanizme koje Rusija koristi da bi zaobišla zapadne sankcije. Najmanje 250 manjih banaka umešano je u finansijske transakcije namenjene da podrže ruski rat, piše u francusko-nemačkom dokumentu.

SAD su saopštile da su spremne da uvedu nove sankcije Rusiji i pozvale su Evropljane da i sami deluju.

Specijalni izaslanik EU za sankcije Dejvid O’Saliven je u ponedeljak u Vašingtonu o tome razgovarao s američkim zvaničnicima.

(Beta)

