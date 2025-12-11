EU unapređuje proveru direktnih stranih investicija

Predsedništvo Saveta i predstavnici Evropskog parlamenta postigli su danas preliminarni politički dogovor o reviziji uredbe o proveri direktnih stranih investicija kako bi se ojačala sposobnost EU za identifikovanje i ocenu rizika koji predstavljaju neka strana ulaganja uz istovremeno očuvanje otvorenosti za globalnu trgovinu i investicije.

Ocenjuje se da će dogovor ojačati postojeći sistem jer popisuje mehanizme skiriniga sa zajedničkim minimalnim obimom koji treba da sprovode sve članice a pokriva i strane investicija preko filijala u EU.

Takođe se dogovorom povećava doslednost između nacionalnih mehanizama, smanjuje administrativno breme investitorima i obezbeđuju provere potencijalnih prekograničnih bezbednosnih implikacija stranih investicija.

Danski ministar industrije Morten Bedskov rekao je da se sporazumom jača zaštita bezbednosti i javnog reda EU i istovremeno osigurava da Evropa ostane privlačna destinacija za ulagače.

„Postigli smo uravnotežen i proporcionalan okvir fokusiran na najosetljivije tehnologije i infrastrukturu koji poštuje nacionalne prerogative i efikasan je za vlasti i kompanije“, rekao je danski ministar.

Kada je reč o minimalnom obimu obuhvata skrininga koji preduzimaju članice, on uključuje proizvode dvojne namene i vojnu opremu, hiper-kritične tehnologije, poput veštačke inteligencije, kvantne tehnologije i poluprovodnika, kritične sirovine, kritične entitete energetske, transportne i digitalne infrastrukture, kao i izborne infrastrukture (npr. baza podataka birača, sistema za glasanje).

Na spisku je i ograničeni broj entiteta finansijskog sistema.

Savet je saopštio i da su odluke o skrinigu direktnih stranih investicija ekskluzivno pravo članice EU u koju se ulaže, kao i da članice zadržavaju puno diskreciono pravo da odluče da li će dozvoliti, usloviti ili zabraniti investiciju.

Preliminarni sporazum treba da odobre Savet i Parlament pre formalnog usvajanja a nova pravila počeće da se primenjuju 18 meseci nakon stupanja uredbe na snagu.

(Beta)

