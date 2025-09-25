EU: Verujemo u sposobnost Moldavije da istraži informacije o ruskim obukama u Srbiji

Evropska unija (EU) veruje u sposobnost moldavskih vlasti da istraže informacije da su ruski operativci na teritoriji Srbije obučavali osobe za izazivanje nereda u Moldaviji uoči predstojećih izbora, izjavila je danas u Briselu portparolka Evropske komisije Anita Hiper.

Na pitanje kako rusko obučavanje ljudi u Srbiji za destabilizaciju Moldavije utiče na poverenje između EU i Srbije, Hiper je rekla da su moldavske vlasti obavestile Uniju da se obuka odvijala na teritoriji Srbije.

„Prema podacima moldavskih vlasti, uhapšene su 74 osobe, koje sarađuju sa policijom. Imamo puno poverenje u sposobnost moldavskih vlasti da sprovedu istragu bez spoljnog mešanja“, kazala je Hiper na konferenciji za novinare.

Upitana o ruskim aktivnostima u Moldaviji uoči neizvesnih parlamentarnih izbora 28. septembra, Hiper je navela da se Moskva „duboko meša u izborni proces“ u toj zemlji, i dodala da se Moldavija „suočava sa kampanjom dezinformacija bez presedana koju predvodi Rusija“.

Povodom nedavnog izveštaja ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) da Evropska unija priprema nasilnu promenu vlasti („Majdan“) u Srbiji 1. novembra, Hiper je rekla da se EU neće upuštati u komentarisanje ruske propagande i dezinformacija.

„To je još jedan, jedan od mnogih sramotnih pokušaja Rusije da širi dezinformacije i neprijateljsku političku retoriku protiv EU i njenih članica, ali i protiv zemalja kandidata za članstvo“, rekla je Hiper, upitana da li na odnos EU i Srbije utiče to što je Vučić zahvalio SVR „na obaveštenjima“ i najavio dodatnu komunikaciju nadležnih službi dve zemlje.

(Beta)

