EU za prestanak pomeranja satova dva puta godišnje

Dok se Evropljani spremaju da pređu na zimsko računanje vremena ovog vikenda, Evropska komisija je danas branila stav o ukidanju pomeranja satova dva puta godišnje, meru za koju su se izjasnili i građani tokom javnih konsultacija.

Prelazak na zimsko ili letnje računanje vremena na šest meseci sprovodi se u Evropi 1970-ih godina radi uštede energije tokom naftne krize.

Evropska komisija je predložila njegovo ukidanje 2018. godine posle opsežnih konsultacija širom Evrope.

Tačno 84 odsto učesnika, odnosno oko četiri miliona ljudi, glasalo je za okončanje ove prakse, a Parlament je potom dao zeleno svetlo.

Pristalice njenog ukidanja ukazuju na negativne uticaje promene vremena na zdravlje i saobraćajne nezgode, dok su uštede energije postale skromne, posebno zbog široko rasprostranjenog usvajanja energetski efikasne rasvete.

Međutim, ta mera nikada nije sprovedena zbog nedostatka dogovora među 27 država članica.

Povodom prelaska na zimsko računanje vremena, poslanici Evropskog parlamenta ponovo su pokrenuli ovo pitanje tokom debate u Strazburu.

„Došlo je vreme da se konačno zaustavi promena vremena“, rekao je komesar za saobraćaj Apostolos Cicikostas, potvrđujući da evropska izvršna vlast nije odustala od te borbe.

Taj sistem „utiče na sve nas, nervira većinu nas, pa bih čak rekao i da nam šteti“, dok „više ne generiše ni uštede energije“, rekao je komesar.

Komisija je naručila novu analizu kako bi podržala svoje napore da se ukine promena vremena.

Španija je takođe pokrenula novi poziv za ukidanje promene vremena na sastanku ministara energetike u ponedeljak. Prema evropskom diplomatskom izvoru, Poljska i Finska su izrazile podršku ovom pristupu.

„Pomeranje satova dva puta godišnje više nema smisla. Jedva doprinosi uštedi energije, ali ima negativne efekte na zdravlje i živote ljudi“, napisao je španski premijer Pedro Sančes (Sanchez) na društvenoj mreži Iks (X).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com