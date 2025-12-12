EU zamrznula 210 milijardi evra ruske imovine, Mađarska i Slovačka se protive merama

Evropska unija (EU) danas je na neodređeno vreme zamrznula rusku imovinu u Evropi u vrednosti od 210 milijardi evra dok ta zemlja ne plati Ukrajini ratne reparacije.

EU je to takođe učinila kako bi osigurala da Mađarska i Slovačka, koje su bliske Kremlju, ne mogu da spreče poršku Ukrajini, što je naišlo na negodovanje lidera tih zemalja.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je da su se visoki evropski zvaničnici u oktobru obavezali da će „držati rusku imobilizovanu imovinu dok Rusija ne okonča svoj agresivni rat protiv Ukrajine i ne nadoknadi pričinjenu štetu“.

„Danas smo ispunili tu obavezu“, dodao je on.

Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas napisala je na Iksu da Unija nastavlja da povećava pritisak na Moskvu „sve dok ne shvati pregovore (o okončanju rata u Ukrajini) ozbiljno“.

Lideri EU će sledeće nedelje detaljnije razraditi upotrebu imovine Ruske centralne banke za odobravanje kredita i pomoć Ukrajini tokom naredne dve godine.

Premijer Mađarske Viktor Orban optužio je Evropsku komisiju da „sistematski siluje evropsko pravo“, kao i da „vladavini prava u Evropskoj uniji dolazi kraj i da se evropski lideri stavljaju iznad pravila“.

„Evropska komisija sistematski krši evropski zakon. To radi kako bi nastavila rat u Ukrajini, rat koji očigledno nije moguće dobiti“, napisao je on na društvenim mrežama i dodao da će Mađarska „učiniti sve što je u njenoj moći da uspostavi zakoniti poredak“.

Premijer Slovačke Robert Fico naveo je u pismu Košti da će odbiti da podrži bilo kakav potez „koji bi uključivao pokrivanje vojnih troškova Ukrajine za naredne godine“.

„Korišćenje zamrznute ruske imovine moglo bi direktno ugroziti mirovne napore Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koje direktno računaju na korišćenje tih resursa za obnovu Ukrajine“, dodao je on.

Ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro opisao je potez kao „važnu odluku koja će nesumnjivo uticati na tok rata i ubrzati mir“.

„Pošto Evropljani ne žele da dozvole da bilo ko drugi odlučuje umesto njih, odlučili smo da zaključamo te iznose (imovinu) koliko god je potrebno“, rekao je Baro, prenose francuski mediji.

Odluka EU takođe sprečava bilo kakvo korišćenje imovine bez evropskog odobrenja.

Većina od 210 milijardi evra zamrznutih sredstava nalazi se u belgijskoj finansijskoj instituciji „Euroklir“ (Euroclear), koja se, ipak, protivi planu takozvanih kredita za reparacije, pod obrazloženjem da on „povlači sa sobom posledične ekonomske, finansijske i pravne rizike“.

Ruska centralna banka je danas saopštila da je podnela tužbu u Moskvi protiv te belgijske kompanije, a u posebnom saopštenju navela da su evropski planovi za pomoć Ukrajini „nezakoniti i suprotni međunarodnom pravu“.

(Beta)

