EU zbog protivljenja Mađarske nije usvojila nove sankcije Rusiji ni novu veliku pozajmicu Ukrajini

Evropska unija (EU) danas nije uspela da usvoji novi paket sankcija Rusiji ni da odobri novu veliku pozajmicu Ukrajini zbog iznenadnih prigovora Mađarske, izjavila je u Briselu šefica evropske diplomatije Kaja Kalas.

„Nažalost, nismo postigli dogovor o 20. paketu sankcija. To je korak unazad i poruka koju danas nismo želeli da pošaljemo“, rekla je Kalas posle sastanka ministara spoljnih poslova članica EU.

Šefovi diplomata članica EU danas su pokušali da postignu dogovor o 20. paketu sankcija Rusiji i o novoj velikoj pozajmici za Kijev, ali nisu ubedili da ubede Mađarsku da podrži najnovije napore Unije usmerene na pomaganje Ukrajini i na primoravanje Rusije da plati ekonomsku cenu za invaziju na tu zemlju započetu pre četiri godine.

Mađarska, koja važi za najviše prorusku članicu EU, zapretila je tokom vikenda da će blokirati donošenje odluka o sankcijama Rusiji i o pozajmici od 90 milijardi evra za Ukrajinu na koju je prethodno pristala.

Budimpešta je navela da neće promeniti stav dok ne bude obnovljena isporuka ruske nafte Mađarskoj preko Ukrajine, koja je obustavljena krajem januara posle ruskog udara na naftovod „Družba“.

(Beta)

