EUalajv: Dugoročni rizici od povlačenja SAD iz međunarodnih organizacija

Radikalna odluka predsednika Donalda Trampa da povuče SAD iz 66 međunarodnih organizacija, konvencija i ugovora mogla bi da stvori prazninu koju će popuniti druge sile i da umanji globalni ugled te najmoćnije države sveta, piše danas briselski portal EUalajv (https://eualive.net).

Bela kuća je sinoć objavila da se SAD povlače iz 66 entiteta koje smatraju suprotnim američkim nacionalnim interesima, iako su mnoge od tih organizacija istorijski pojačavale američki uticaj u svetu, pružajući platforme za diplomatiju i meku moć, navodi EUalajv.

Na meti predsedničkog memoranduma je širok spektar organizacija, od kojih mnoge unapređuju globalne napore u oblastima ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, ekonomskog razvoja i javnog zdravlja, kao i u borbi protiv klimatskih promena i terorizma.

Među njima su Okvirna konvencija UN o klimatskim promenama (UNFCCC), koja je u osnovi Pariskog sporazuma o klimi iz 2015. godine, Fond UN za stanovništvo (UNFPA), koji podržava seksualno i reproduktivno zdravlje širom sveta, Program UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN žene), Globalni forum za borbu protiv terorizma (GCTF), Venecijanska komisija Saveta Evrope, koja državama daje mišljenja i preporuke o ustavnim pitanjima, demokratiji, vladavini prava i ljudskim pravima.

Zbog toga se, navodi EUalajv, postavlja pitanje koja će biti cena Trampove odluke za kolektivni globalni napredak.

Kritičari Trampovu odluku vide kao oštru eskalaciju njegove izolacionističke politike, dok je pristalice američke administracije pozdravljaju kao neophodno čišćenje „rasipničkih i štetnih“ globalnih obaveza.

Saveznici i pristalice Trampove administracije opisuju te važne organizacije kao „antiameričke i beskorisne“, a za potez koji ističe Trampovu doktrinu „Amerika na prvom mestu“ tvrde da će uštedeti novac poreskih obveznika, potencijalno milijarde dolara, i da štiti od vouk ideologije i neefikasnih birokratija.

Stručnjaci, međutim, upozoravaju na dugoročne rizike koje donosi odsustvo američkog liderstva u rešavanju transnacionalnih pitanja poput pandemija, terorizma i klimatskih promena, navodi EUalajv.

Trampovu odluku osudili su pojedini zvaničnici Evropske unije (EU), ističući značaj globalnih sporazuma o klimi i organizacija koje se bave tim pitanjem, kao pokretača globalne saradnje u cilju smanjenja temperatura u svetu, prenosi Juronjuz.

Izvršna potpredsednica Evropske komisije za čistu, pravednu i konkurentnu tranziciju Teresa Ribera optužila je Belu kuću da „ne mari za životnu sredinu, ni za zdravlje i patnju ljudi“.

„Mir, pravda, saradnja ili prosperitet nisu među prioritetima Bele kuće. Čak ni veliko nasleđe SAD u globalnom upravljanju. I to jasno pokazuje“, navela je Ribera.

Evropski komesar za klimu, nultu neto emisiju i čist rast Vopke Hekstra (Wopke Hoekstra) opisao je povlačenje SAD kao „žalosno i nesrećno“ i ponovio da će EU i dalje podržavati međunarodna istraživanja klime.

„Takođe ćemo nastaviti da radimo na međunarodnoj saradnji kad je reč o klimi. A kod kuće ćemo nastaviti da sledimo našu agendu klimatskih akcija, konkurentnosti i nezavisnosti“, rekao je Hekstra.

Na listi entiteta iz kojih se SAD povlače je 35 organizacija koje nisu deo sistema UN, uključujući Savet za regionalnu saradnju (RCC), koji okuplja zemlje Zapadnog Balkana radi jačanja međusobne saradnje i ubrzanja evrointegracija regiona.

SAD se povlače i iz 31 agencije ili tela UN, među kojima su i Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale u Hagu, koji treba da obavi preostale poslove haških tribunala za ratne zločine u Jugoslaviji i Ruandi, Ekonomski i socijalni savet UN (ECOSOC), Fond UN za demokratiju, Kancelarija specijalnog predstavnika generalnog sekretara za decu u oružanim sukobima, za seksualno nasilje u sukobima, za nasilje nad decom.

Trampova administracija je prošle godine povukla SAD iz Svetske zdravstvene organizacije (WHO), Pariskog sporazuma o klimi, Agencije UN za palestinske izbeglice (UNRWA), Saveta UN za ljudska prava, Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (Unesko).

Zbog velike promene u odnosu na način na koji su prethodne američke administracije postupale sa UN, i republikanske i demokratske, svetska organizacija je bila primorana da odgovori smanjenjem i broja zaposlenih i obima programa.

Trampova administracija je prošle godine znatno smanjila i sredstva za stranu pomoć i faktički ukinula Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID), zbog čega su brojne nevladine organizacije širom sveta morale da obustave projekte.

(Beta)

