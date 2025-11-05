Europa Nostra i druge organizacije pozvale vlasti Srbije da povuku Lex Specialis o Generalštabu

Vodeće evropske i međunarodne organizacije za zaštitu kulturnog nasleđa su pozvale na povlačenje predloženog zakona – „Lex Specialis“ u vezi sa modernističkim kompleksom Generalštaba u Beogradu, saopštila je „Europa Nostra“ Srbija.Taj poziv su Skupštini Srbije koja raspravlja o tom predlogu, predali „Europa Nostra“, Međunarodni savet za spomenike i spomenička celine (ICOMOS), „Docomomo International“ i Savet arhitekata Evrope (ACE).

Te organizacije su izrazile duboku zabrinutost i odlučno protivljenje predloženom zakonu „Lex Specialis“ koji se odnosi na modernistički kompleks Generalštaba.

Predlog zakona ima za cilj da omogući rušenje kompleksa Generalštaba u Beogradu – remek-dela čuvenog arhitekte Nikole Dobrovića, koji je zakonom zaštićen kao kulturno dobro od nacionalnog značaja, navodi se.

Usvajanjem takvog zakona otvorio bi se put za izgradnju masivnog hotelskog i stambenog projekta poznatog kao „Trump Tower Belgrade“, ukazale su organizacije.

Navedeno je i da je cilj predloga zakona da suspenduje zakone Srbije o kulturnom nasleđu i životnoj sredini u vezi sa sprovođenjem budućih projekata na lokaciji kompleksa Generalštaba.

Njegovo eventualno usvajanje predstavljalo bi teško kršenje Ustava i vladavine prava u Srbiji, upozorile su organizacije.

Organizacije su to ukazale „naročito imajući u vidu da Tužilaštvo za organizovani kriminal trenutno vodi istragu o ukidanju statusa zaštite ovog dobra odlukom Vlade od 14. novembra 2024., koju mnogi smatraju nezakonitom“.

Predlog zakona, navedeno je, „pogrešno predstavlja kompleks Generalštaba kao ‘ruševinu opasnu po građane’ zanemarujući višedecenijsko stručno priznanje njegove izuzetne arhitektonske i istorijske vrednosti“.

Kompleks oštećen tokom NATO bombardovanja, više puta su analizirali domaći i međunarodni stručnjaci „koji su jednoglasni da se ovo modernističko zdanje može i treba revitalizovati u skladu sa najvišim standardima konzervatorske prakse“, piše u saopštenju.

Ukazuje se da bi „moguće rušenje kompleksa Generalštaba izbrisalo evropsko remek-delo modernističke arhitekture i simbol posleratnog stvaralaštva i identiteta Jugoslavije i Srbije“.

Upozoreno je da bi to „nanelo nepopravljivu štetu međunarodnom ugledu zemlje, naročito u okviru njenih odnosa sa EU, Savetom Evrope i UNESCO-om“.

Podseća se da su međunarodne organizacije već više puta istakle vrednost i značaj tog kompleksa zgrada – spomenika i uvrštavanje kompleksa na listu EUROPA NOSTRA Sedam najugroženijih za 2025.

Podsetili su da je ovaj slučaj već naveden kao predmet zabrinutosti Evropske unije u Rezoluciji Evropskog parlamenta o Srbiji, usvojenoj u maju 2025.

Organizacije u navele da u potpunosti podržavaju zahteve koje je 3.novembra objavila široka koalicija stručnjaka za nasleđe i arhitekturu iz Srbije.

To su hitno povlačenje predloga zakona „Lex Specialis“ iz skupštinske proceduri poništavanje odluke Vlade Srbije „kojom je nezakonito ukinut status zaštite Generalštaba“.

Zatim i objavljivanje svih ugovora i sporazuma u vezi s ovom lokacijom, te poništavanje svih dokumenata koji su u suprotnosti s Ustavom i zakonima Srbije.

Traže i pokretanje transparentne i inkluzivne javne i stručne rasprave o revitalizaciji modernističkog kompleksa Generalštaba „u skladu s javnim interesom i principima demokratskog upravljanja, poštovanjem vladavine prava“.

Pri tom se zalažu za „uključujući niz relevantnih evropskih i međunarodnih konvencija koje je Srbija potpisala i ratifikovala radi obezbeđivanja odgovarajuće zaštite i unapređenja kulturnog nasleđa od nacionalnog i evropskog značaja, uz puno učešće stručnjaka, civilnog društva i lokalne zajednice“.

„Europa Nostra“ je evropski glas civilnog društva posvećen očuvanju i promociji kulturnog i prirodnog nasleđa.

(Beta)

