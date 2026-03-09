Evakuacionim letom noćas iz Dubaija vraćeno 266 državljana Srbije

Drugim specijalnim letom avio kompanije Er Srbija iz Dubaija noćas je bezbedno vraćeno u Beograd 266 putnika, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Na drugom evakuacionom letu za Dubaija od početka krize, delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodio je pomoćnik ministra Željko Jović, a ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima delegacija je krenula juče rano ujutro kako bi uspostavljanje još jednog vazdušnog mosta iz Beograda ka Bliskom istoku proteklo po planu, navodi se u saopštenju.

Evakuacije državljana Srbije koji su izrazili želju da se iz bezbednosno ugroženih područja vrate u Srbiju počele su pre nekoliko dana, na inicijativu predsednika države Aleksandra Vučića i uz pomoć nacionalne avio-kompanije Er Srbija, rekao je pomoćnik ministra Jović.

On je rekao da u vreme „tektonskih poremećaja u međunarodnim odnosima“ kada se očekuju nove krize, izazovi i novi rizici Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ostaje otvoreno 24 časa na raspolaganju svim svojim građanima „na bilo kojoj tački planete“.

Rekao je da Ministarstvo spoljnih poslova ulaže velike napore da sve molbe i zahteve odgovori u najkraćem mogućem roku.

U organizaciji Ministarstva spoljnih poslova i Er Srbije, do sada je bezbedno evakuisano 329 osoba i to 67 evakuacionim letom iz Šarm el Šeika i 262 letom iz Dubaija, navodeno je u saopštenju.

(Beta)

